遭從3樓扔下倖存內心有陰影 柴福重生成校犬
乖巧愛撒嬌的柴犬「柴福」曾遭狠心飼主從3樓扔下，恐怖經歷讓牠一度懼怕人類，在動保處耐心陪伴下才走出陰霾。「柴福」今天正式加入新北板橋中山國小大家庭，成生命教育題材。
新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，去年11月板橋區1名男子疑似情緒失控，竟將女友飼養的2隻狗狗從3樓陽台往外丟出去，其中僅柴犬「柴福」倖存，另一隻狗伴死掉。
動保處說，「柴福」因受到巨大驚嚇，剛救援回來時非常畏縮，害怕與人接觸，132天來在獸醫師、動保員悉心照顧下，漸漸打開「柴福」心房，讓牠展現乖巧愛撒嬌的個性，經多方評估非常適合成為校犬。
板橋區中山國小得知「柴福」故事後，主動與動保處聯繫，在今天迎接「柴福」成校園的一份子。校長陳學添表示，將透過柴福的經歷，教導學童學習控制情緒、愛護動物，更不能做出殘害生命的事情，使學童們從小就保有「不棄養、不虐待」的公民意識。
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