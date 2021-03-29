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淡水忠烈祠春祭 侯友宜感念241名烈士無私奉獻

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
侯友宜持香向英勇烈士敬拜。記者張哲郢／攝影
侯友宜持香向英勇烈士敬拜。記者張哲郢／攝影

青年節同時也是革命先烈紀念日，新北市長侯友宜上午前往淡水忠烈祠擔任春祭典禮主祭官，連同議員、市府各局處首長、軍警代表超過300人出席。侯友宜感謝241名先烈的奉獻，有他們才能讓這塊土地變得更好。

忠烈祠每年舉辦春、秋2次祭典，紀念為國捐軀的烈士，除原先超過200名烈、義士外，近年增加供奉因執行勤務不幸殉職的警察8名、消防員10名以及海巡員2名，合計共241烈士靈位。

侯友宜說，因為有烈士們的犧牲，才能讓這塊土地變得更好，也選擇在今天這樣一個緬懷這些英勇好朋友的紀念日，感念他們的奉獻。

過程中侯友宜親自一一慰問烈士遺族，他表示，希望烈士們的在天之靈能夠持續顧祐中華民國、顧祐台灣。

除忠烈祠外，新北市軍人忠靈祠也舉辦「110年春祭國殤典禮暨公殞官兵追悼大會」，由副秘書長朱惕之擔任主祭官，向公殞官兵上香致敬，並一一慰問現場遺族代表。

民政局表示，忠靈祠經整體園區規劃，於去年底完成入口牌樓整修，並將第一納骨塔前戶外階梯重作鋪面及坡度調整，提供市民更優質祭祀環境。

侯友宜一一慰問在場烈士遺族。記者張哲郢／攝影
侯友宜一一慰問在場烈士遺族。記者張哲郢／攝影

侯友宜 忠烈祠

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