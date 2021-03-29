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四分溪重現指標魚種 久如社區水環境巡守隊獲獎

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市「久如社區發展協會」獲環保署「109年度優良水環境巡守隊」全國優良獎。圖／北市環保局提供
台北市「久如社區發展協會」獲環保署「109年度優良水環境巡守隊」全國優良獎。圖／北市環保局提供

北市「久如社區發展協會」獲環保署「109年度優良水環境巡守隊」全國優良獎。環保局表示，久如社區發展協會水環境巡守隊成立於民國98年，目標為守護四分溪，近年在封溪護魚努力下，四分溪部分河段已重現馬口魚、溪哥（紅貓）、石賓、毛蟹等指標魚種，也為北市模範水環境巡守隊。

環保署今前往久如社區發展協會頒發獎狀及獎品，環保局表示，久如社區發展協會除執行巡守通報等志願服務外，因四分溪貫穿整個社區環境，是早期孕育當地農業及生活重要的水資源，協會還以「水水愛戀四分溪」為主題，辦理水環境教育活動，從小學生到銀髮族，都跟著協會巡守隊組成「四分溪生態小尖兵」及「千歲淨溪團」等，讓四分溪匯聚居民力量，保護水環境的意識向下紮根。

環保局指出，目前台北市水環境巡守隊計有22隊近600人，巡守景美溪、新店溪、基隆河及淡水河等河川，藉由公民參與協力守護與生活息息相關的水資源環境；巡守志工平常以步行或自行車方式，沿著溪流河畔檢視河川有無異常，並撿拾河岸垃圾、通報污染案件及推廣水環境教育等，是守護水環境的好夥伴。各河川水域環境在政府及民間的共同努力下已持續改善。

巡守 北市 水資源

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