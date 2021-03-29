快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜再談淡北道路：一刻都不能多等

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜上午前往淡水忠烈祠進行春祭典禮。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜上午前往淡水忠烈祠進行春祭典禮。記者張哲郢／攝影

新北市長侯友宜今日上午到淡水忠烈祠擔任主祭進行春祭典禮，受訪時再度談到淡北道路議題，稱無論淡水居民或雙北市民，都無法再等待興建時間被拖延，希望中央趕快核定補助，才能順利施工。

關渡大橋上午驚傳民眾因心情不佳爬上鋼構頂端，新北市緊急出動雲梯車救援，造成台2線往關渡大橋方向一路回堵到捷運紅樹林站。侯友宜說，台2線平常就很壅塞，尤其只要一有狀況，對於民眾的緊急救援沒辦法及時伸出援手，如果不趕快通淡北道路，對北海岸民眾生命財產都有極大的威脅。

侯友宜指出，淡北道路討論超過20年，已經有既定方向，先前主要卡環評，但環評在專家學者同意下都已通過，市民已經沒辦法再多等一刻，應盡速動工。

對於反對淡北道路興建的民眾，侯友宜回應，希望中央能盡速核定補助好讓工程動工，也會請雙北專家評估，採取更好的施工方式，把可能的衝擊降到最小，一同替雙北創造共榮。

侯友宜 淡水

延伸閱讀

垃圾山變身五股夏綠地 整頓成果展至4/9

五股垃圾山取新名「夏綠地」 侯友宜：帶動大台北發展

新北興建環保葬牌位區 5月開放申請

新北特三專區變身兒童館 蘇揆、侯友宜暗過招

相關新聞

淡水忠烈祠春祭 侯友宜感念241名烈士無私奉獻

青年節同時也是革命先烈紀念日，新北市長侯友宜上午前往淡水忠烈祠擔任春祭典禮主祭官，連同議員、市府各局處首長、軍警代表超過...

四分溪重現指標魚種 久如社區水環境巡守隊獲獎

台北市「久如社區發展協會」獲環保署「109年度優良水環境巡守隊」全國優良獎。環保局表示，久如社區發展協會水環境巡守隊成立...

遊客瘋打卡擅闖民宅 南機場公寓「迴旋樓梯」住戶大喊困擾

南機場近年名聲大噪，不僅夜市中有4攤美食獲必比登推薦，南機場公寓還擁有知名的迴旋樓梯設計，吸引不少觀光客慕名而來，但遊客...

清明連假防疫 侯友宜鼓勵線上掃墓

清明連假將至，許多民眾紛紛準備前往掃墓，新北市長侯友宜今日談到清明連假防疫作為，鼓勵大眾多用線上祭拜取代現場祭拜，若要進...

侯友宜再談淡北道路：一刻都不能多等

新北市長侯友宜今日上午到淡水忠烈祠擔任主祭進行春祭典禮，受訪時再度談到淡北道路議題，稱無論淡水居民或雙北市民，都無法再等...

新北市邀「鬧著玩」行銷 深入探索新北各大景點

新北市為了行銷青春山海線美食、禮品，邀請「鬧著玩」團隊與經發局長何怡明一起玩遍新北市各大景點，深入探索，享受美食，不只如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。