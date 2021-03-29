侯友宜再談淡北道路：一刻都不能多等

新北市長侯友宜今日上午到淡水忠烈祠擔任主祭進行春祭典禮，受訪時再度談到淡北道路議題，稱無論淡水居民或雙北市民，都無法再等待興建時間被拖延，希望中央趕快核定補助，才能順利施工。

關渡大橋上午驚傳民眾因心情不佳爬上鋼構頂端，新北市緊急出動雲梯車救援，造成台2線往關渡大橋方向一路回堵到捷運紅樹林站。侯友宜說，台2線平常就很壅塞，尤其只要一有狀況，對於民眾的緊急救援沒辦法及時伸出援手，如果不趕快通淡北道路，對北海岸民眾生命財產都有極大的威脅。

侯友宜指出，淡北道路討論超過20年，已經有既定方向，先前主要卡環評，但環評在專家學者同意下都已通過，市民已經沒辦法再多等一刻，應盡速動工。

對於反對淡北道路興建的民眾，侯友宜回應，希望中央能盡速核定補助好讓工程動工，也會請雙北專家評估，採取更好的施工方式，把可能的衝擊降到最小，一同替雙北創造共榮。