新北市邀「鬧著玩」行銷 深入探索新北各大景點

新北市為了行銷青春山海線美食、禮品，邀請「鬧著玩」團隊與經發局長何怡明一起玩遍新北市各大景點，深入探索，享受美食，不只如此，雙方還透過遊戲，讓影片更加生動、有趣，希望藉此行銷「青春山海線限定伴手禮」。

何怡明此次化身長腿姐姐，與「鬧著玩」一同到金山焢窯遊玩、購買地瓜伴手禮，還DIY地瓜酒布蕾；到三芝區賞櫻步道採櫻花、了解櫻花酒製造；到淡水河堤漫步、賞日落，品嚐濃郁花生蛋捲，並與「鬧著玩」團隊PK遊戲，盼一起刺激消費，促進地方發展。

即日起到4月5日至「來趣新北金發局」FB搜尋「#青春山海線」貼文，完成任務，即可抽「鬧著玩」主持人浩子、阿翔、永烈、Jessie的簽名照及汪汪地瓜園地瓜薄片。到「鬧著玩娛樂」臉書貼文下方回答問題就可以抽「藷童瑤澎湃大禮包」，上「鬧著玩娛樂」YouTube留言可以抽青春山海線禮盒，獎項眾多，邀請民眾趁連假來趟「青春山海線」小旅行，玩出不同的新北！

新北市經發局表示，市府整合跨局處力量與統一超商合作，在青春山海線沿線的30家超商設置「青春山海線限定伴手禮專區」，即日起到4月30日，凡購買專區的伴手禮單筆消費滿499元，就贈送「青春山海線專屬限量野餐墊」，詳情請上新北市經濟發展局官網查詢，並鎖定臉書「來趣新北金發局」。