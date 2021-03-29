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五股垃圾山取新名「夏綠地」 侯友宜：帶動大台北發展
新北市府前年起整頓沉痾多年的五股垃圾山，完成非法廠家納管及推動綠美化，新北市長侯友宜今宣布，五股垃圾山取新名為「五股夏綠地」，翻轉多年負面印象，並將持續推動五股擴大都市計畫，帶動大台北中心發展。
侯友宜指出，五股垃圾山存在2、30年，不僅有環安、治安疑慮，更有賭場、幫派藏身其中，「是當地人心中的痛」，而大台北一千萬人口的中心也在五股，卻因垃圾山影響發展，面臨急迫性翻轉。
侯友宜表示，這一年半除整頓垃圾山的環安、治安，近680家非法廠家中，也已納管161家，並把土地重新變成綠地，市府因此舉行五股垃圾山命名，最高票選為「五股夏綠地」，象徵滿地都是希望、綠意。
命名者陳子樑家就住在五股垃圾山對面，更曾在五股垃圾山內的鐵工廠當過學徒，他今在命名活動現場自爆，曾到垃圾山賭場小賭，對於垃圾山過去藏汙納垢特別有感，希望命名「夏綠地」後，告訴大眾垃圾山已經改變，「不只名字好念又好記，也適合親子共同遊玩」。
不過，雖然垃圾山完成表面綠化，但底下的垃圾清除經費恐達上百億，對此侯友宜說，因為很多垃圾已經固化，會透過環保專家的評估，怎麼樣來做轉換會更好、更經濟實惠，發展未來五股產業及適合居住的環境。
侯友宜表示，今天只不過是一個起點，未來五股擴大都市計畫的發展，絕對是下一個決心，並結合今年要開發的塭仔圳以及泰山楓江地區，帶動大台北中心點，讓五股、泰山、新莊這個區塊能夠蓬勃起飛。
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