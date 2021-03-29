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垃圾山變身五股夏綠地 整頓成果展至4/9

中央社 / 新北29日電

新北市長侯友宜今天說，五股垃圾山經過1年多整頓，到年底將告一段落，經票選未來將正式命名為「五股夏綠地」，為五股注入新氣象。即起至4月9日在新北市府1樓展出整頓成果。

新北市長侯友宜上午出席「新北市五股垃圾山整頓成果特展」開幕典禮及命名活動頒獎儀式，會後接受媒體聯訪時談及下午登場的雙北合作交流平台會議（雙北論壇）。

侯友宜表示，邀請台北市長柯文哲到「五股夏綠地」舉行雙北論壇，代表兩人有共同的想法，創造雙北共榮，「台北的不足，新北可以補，新北的不足，台北可以補」，大台北發展必須仰賴雙北與桃園、基隆等縣市合作，共同創造雙贏。

侯友宜說，很多議題彼此互相體諒、包容，大家把相同的意見勾稽起來，共同面對往前走；兩方市長共同的心願，當中就算有一點意見不一樣，都要相互尊重、攜手合作，包括交通路網、建設想法、產業連結及水質問題等，都會共同面對。

新北市政府城鄉發展局表示，今天起至4月9日，於新北市政府1樓舉辦「股動新北－五股垃圾山整頓成果特展」，另特別與鐵雕工藝家鄭炳和先生合作現場展示其環保裝置藝術作品，實踐環保教育；為促進親子共學，假日持活動DM參訪展區並集滿3個印章，即可兌換限量宣導品1份。

侯友宜

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