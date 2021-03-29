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台北地下街歡慶21周年 黃珊珊呼籲用消費支持商圈

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
台北市立大學管樂團、金華國中打擊樂團及銅管五重奏現場演奏慶生曲目。圖／台北地下街提供
台北市立大學管樂團、金華國中打擊樂團及銅管五重奏現場演奏慶生曲目。圖／台北地下街提供

台北地下街歡慶21周年慶，今年以智能家電為主題，最大獎可將Gogoro騎回家。副市長黃珊珊呼籲，在地消費是對商圈最好的支持。

副市長黃珊珊27日出席台北地下街21周年慶活動時表示，新冠疫情影響國際客群，但商圈一定能找到自己與消費者之間的連結。

台北地下街理事主席盧寶鐘說，台北地下街致力打造友善一條街，21年來努力改善建設，推出豐富多元的節慶與親子活動，提供到訪民眾安心愉快的購物環境，希望民眾有玩樂需求，第一選擇就是台北地下街。

2021台北地下街21周年慶活動，邀請台北市立大學管樂團、金華國中打擊樂團及銅管五重奏現場演出，並齊奏歡唱生日快樂歌。一號廣場同步開放展翅翱翔氣球展，邀請民眾進入展區拍照打卡。

盧寶鐘指出，自即日起至5月16日止，憑台北地下街當日消費累積滿500元發票，即可兌換摸彩券乙張，4月5日前消費滿2000元，再送100元購物金；兒童節連假期間，國小以下學童憑證件加當日消費不限金額發票，加碼送多功能小提袋，還有驚喜滿額送，實用好禮帶回家。

活動詳細請上台北地下街FB粉絲專頁或官網查詢。

台北地下街歡慶21周年，由理事主席盧寶鐘(左五)與台北市副市長黃珊珊(中)共同切下五層大蛋糕。圖／台北地下街提供
台北地下街歡慶21周年，由理事主席盧寶鐘(左五)與台北市副市長黃珊珊(中)共同切下五層大蛋糕。圖／台北地下街提供

周年慶 樂團

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