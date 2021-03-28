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侯友宜會柯P 雙北論壇重點一次看

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
雙北論壇預計在29日於五股垃圾山登場。圖／新北市城鄉局提供
雙北論壇預計在29日於五股垃圾山登場。圖／新北市城鄉局提供

雙北論壇明天下午2時在五股垃圾山楓江企業廠房登場，新北市長侯友宜今特別提到會詳談淡北道路，不只淡北道路，研考會表示，目前雙北交流平台上30個合作案子都會是論壇議題。

除雙北道路外，由台北市施工、新北市負擔部分預算的中正橋改建工程，目前為施作台北端上橋引道，已經在年後封閉水源快速道路往中正橋匝道，目標明年底開放新橋樑主線道通車。

捷運方面，環狀線第一階段去年初通車，包含未來經營權、南北環段工程以及樹林線由誰來主導，另外還包括汐東捷運（原汐止民生線）未來藍圖，都是熱議焦點。

同樣雙北激烈交鋒還有水肥大戰，特別是近期新北市環保局宣布要在汐止、蘆洲兩地增設投肥站，造成居民強烈反對，起因就是去年台北嚴格執行禁止新北水肥倒往迪化汙水廠，造成新北水肥業者只能自己囤積或是倒往其他縣市。在去年12月雙北合作交流平台第11次副市長層級會議紀錄中，同意新增雙北水肥處理一案，就看明日雙北論壇是否有進一步消息。

民生議題部分，雙北去年共同建構農民實名制，檢驗不合格的蔬果就會即時通報，今年碰上萊豬公投，食安問題再次被民眾拿出討論；另外，雙北也會對防疫工作分享交流意見。

雙北合作平台共有產業民生、環境資源、觀光文創、都會發展、教育文化、衛生社福、交通、災防等8大組別共30件合作案，研考會指出，最新進度都更新在研考會官網雙北交流平台中，各合作案都是會議討論的重點。

侯友宜 柯文哲

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