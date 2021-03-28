給牠一個溫暖的家 新北市開放認養6隻比特犬

新北市目前收容有6隻比特犬，分別飼養在4個不同的動物之家，市府希望能替他們尋找真正的「家」，將開放民眾認養，不過由於比特犬屬攻擊性犬隻，所以飼主需要經過「行為訓練評估小組」三方確認飼養端的環境足以飼養後，才能完成認養程序。

新北市動物之家目前共收容2隻純種、4隻混種比特犬，分別飼養在新店、三芝、中和及瑞芳動物之家，每隻狗燈住在獨立犬舍，新北市政府動保處近期公告特定犬隻認養程序，希望能給他們一個溫暖的家。

其中一隻混種比特犬「斑斑」在2018年在山區被發現，動保員剛將牠帶回來時，因斑斑外觀兇悍，連資深志工都不敢接觸，但後來發現牠個性溫馴，常與志工們玩耍互動，要幫牠洗澡也非常配合，對其牠狗狗也相當友善。

古代同盟志工團隊表示，一旦農委會宣布比特犬禁止飼養、輸入或輸出和繁殖後，斑斑將失去認養機會，恐一輩子都會待在新店動物之家。新北市動保處表示，斑斑已在新店動物之家待了1千多個夜晚，訓練師評估斑斑親人、社會化足夠，可有條件開放認養。期待有意願認養民眾給牠一個溫暖的家。