新北興建環保葬牌位區 5月開放申請

三芝櫻花生命園區每年2月起綻放美麗櫻花，園區於2013年啟用至今累計有1600位逝者長眠於此，新北市長侯友宜今早前往三芝示範公墓懷恩堂視察清明防疫措施及周邊道路交通管制情形並檢視即將完工的種福樓環保帳牌位區，該區未來將提供參與環保葬的民眾申請牌位，讓他們有地方可以憑弔祖先。

侯友宜指出，清明節將至，許多民眾提早祭拜祖先，市府也做好相關準備，規範民眾出入納骨堂須量測體溫、手部消毒及實名制等防疫措施，同時搭設戶外棚架，擺設寬間距祭拜供桌，並利用交通管制，讓民眾分流掃墓，避免群聚。

民政局提到，新北市積極宣導環保葬簡葬、節葬觀念，惟環保葬不重形式、不焚香祭拜、不刻字及不立碑，部分已參加及想參加的環保葬家屬希望能有憑弔處所，因此他們在三芝櫻花生命園區旁種福樓設置環保葬牌位區作為示範點，以提升民眾參與環保葬的意願。

民政局表示，該樓環保葬紀念牌位區提供三芝櫻花生命園區植存民眾申請，可提供1400個牌位，預計5月開放申請，第一期設置200個牌位燈，後續視使用情形增設。

民政局長柯慶忠指出，去年新北「線上追思」使用人次近7500人次，為提供民眾更好追思服務，今年系統再升級，優化操作介面、祭祀背景以動態影片真實呈現，而現場掃墓的相關資訊，可至「新北清明服務網」，參考各區清明服務、接駁專車、交通管制等資訊。