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悠遊卡私人軍火庫？ 柯文哲嗆連勝文：他當時軍火庫長？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今重砲反嗆連勝文，「他以前不是悠遊卡董事長？那他當時不是軍火庫庫長？」記者林麗玉／攝影
柯文哲今重砲反嗆連勝文，「他以前不是悠遊卡董事長？那他當時不是軍火庫庫長？」記者林麗玉／攝影

曾幫北市長柯文哲操盤選戰網路策略的邱昱凱，近日升悠遊卡公司總經理，引發外界抨擊酬庸。國民黨智庫副董事長連勝文昨狂酸柯文哲，「公營事業單位用人，一定要有標準，不能成為私人軍火庫、養兵場所。」柯文哲今重砲反嗆連勝文，「他以前不是悠遊卡董事長？那他當時不是軍火庫庫長？」

柯文哲今天嗆連勝文，他以前不是當過悠遊卡董事長，那他以前是當什麼？是軍火商？還是什麼？柯也說，他今天這樣講話比較強烈。

另外，對於連勝文說，他當時任董事長時，只帶當時的特助、現任議員徐弘庭，離開時也將徐弘庭帶離開，柯文哲今天則再嗆，「我們帶幾個人去？你講？邱昱凱帶幾個人去？沒有啊，所以勒？假日要心平氣和。」

媒體追問，悠遊卡總經理邱昱凱的薪水，還比柯文哲高？柯文哲說，他市長的薪水的確僅有台大當醫生時的一半，這也是中華民國的制度，他也贊成官員少一點，薪水高一些，也許新加坡是比較好的範例。

柯文哲 連勝文 悠遊卡

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