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雙北論壇明登場！ 侯友宜：會詳細討論淡北道路

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，明日會與柯文哲共同討論雙北議題，大家關心的交通議題更會詳細討論。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，明日會與柯文哲共同討論雙北議題，大家關心的交通議題更會詳細討論。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜、台北市長柯文哲明日下午將在五股舉行「雙北論壇」，討論雙北合作相關議題，外界好奇，雙方是否會合作爭取淡北道路經費。侯友宜今日受訪時表示，雙北必須成為共同生活圈，大家關心的交通議題更會詳細討論，相關單位都在準備相關細節，希望能做得更到位，更有進展。

雙北論壇明日下午將登場，而這一年來雙北因為不同議題多次隔空交火，包括捷運環狀線、水肥大戰等，另外橫跨台北市、新北市的淡北道路也卡在中央，外界好奇這次會談是否會在解決相關問題上有所進展。

侯友宜表示，台北市、新北市很多公共建設、交通聯絡網都須形成雙北共同生活圈，明天會就雙北經濟、產業、交通路網等相關議題詳細討論。台北市在柯文哲帶領下，與新北合作相當密切，雙北論壇上會針對議題逐項報告，現在幕僚都還在針對細節作修正，希望做得更到位，更有進展。

至於淡北道路，侯友宜說，明日每個交通議題都會被談到，尤其大家關心的更會詳細討論，柯文哲針對交通議題都用很專業得態度來面對，對他相當感謝。

侯友宜 柯文哲

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