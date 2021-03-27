青農葉家豪返鄉做螢火蟲書屋 捐出收益助學童

螢火蟲書屋創辦人葉家豪5年起返鄉淨山，號召志工加入淨山行列，撿了六、七十噸垃圾，讓故鄉的土地回復到原有的乾淨面貌，並於106年租下十八重溪聚落礦工老厝，就地取材搭建「螢火蟲書屋」，提供在地學童課後輔導服務。新北市長侯友宜今天與螢火蟲書屋創生團隊攜手親子共讀，頒發村童助學金，鼓勵在地優秀學童發掘自己的興趣。

葉家豪表示，透過社會企業永續耕耘，支援書屋的課後陪伴閱讀與淨山活動，建立產業認同感，讓年輕人願意留下來，創造地方永續經營，打造共榮共好的環境。葉家豪以不定期的親子聚會與農村體驗活動，傳達環境保育意識，也透過志工活動潛移默化影響在地學童，促進環境教育。為支撐書屋理想，以石碇水域多、濕氣重的氣候為優勢，結合自己專業農業知識，搭建智慧化溫室種植椴木香菇，並跟農業局、石碇區農會合作開發靈芝水餃，提高農產價值。

侯友宜今天化身書屋一日志工，與螢火蟲書屋攜手親子共讀，傳達環境教育理念，培養在地學童環境教育意識，並以螢火蟲書屋志工代表名義，頒發村童獎助學金及致贈文具，鼓勵學童探索自我興趣、主動學習、培養環境意識，同時購買在地食蔬，以行動支持在地農產。

侯友宜說，他跟葉家豪是老朋友，從葉家豪返鄉當青農開始，市府就一路陪著，在打拼事業之際，也不忘號召在地居民共同維護生態環境，同時將種菇部分所得捐出回饋鄉里，鼓勵村里優秀學童發掘自己的興趣愛好。市府也與葉家豪合作，協助他從自己的事業出發，帶動整個地方產業發展。