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產、宮、學合作 台北指南宮發布文創產品

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
指南宮高超文主委(左)、政治大學校長郭明政(中)、宏智國際集團董事長韓佳宏。 圖／台北指南宮提供
指南宮高超文主委(左)、政治大學校長郭明政(中)、宏智國際集團董事長韓佳宏。 圖／台北指南宮提供

由台北指南宮、宏智國際集團與國立政治大學聯合主辦的「指想給你 創新星生活」文創產品發布會上午在指南宮自在茶亭舉行。只要在現場打卡按讚，搭配指南宮3款濾鏡，就直接整組贈送，現場熱鬧非凡。

文青盥洗專用的「指南五淨組」是文創產品之一，是替獨具特色的指南宮「祈夢房」設計的文創盥洗組，採太極黑白的風格，搭配道教文化來發想的創意產品，充滿文化特色與質感。

指南宮專屬社群濾鏡是3款濾鏡能夠讓使用者透過FB與IG濾鏡認識指南宮，進而前來遊憩。「愛情指南籤」是由創新星同學撰寫10款愛情詩，讓遊玩者在手機請示呂洞賓愛情緣，拉近指南宮與年輕人、情侶們的距離。

現場嘉賓包括指南宮高超文主委、政治大學郭明政校長、宏智國際集團韓佳宏董事長、指南宮委員團隊及政大師長們。郭明政說，政大同學的優秀與創意，可望打造更多地方創生的新風貌，指導同學的宏智國際集團董事長韓佳宏則提出用文化打開新局，用創意加值旅遊，透過文化旅遊，將能為產業帶來更多新契機。

指南宮主委高超文表示，指南宮發展的六大志業，包括宗教、教育、慈善、文化、藝術、自然生態。這次的發布會體現了文化教育，也就是「產」、「宮」、「學」的多元合作。

文青盥洗專用的「指南五淨組」。 圖／台北指南宮提供
文青盥洗專用的「指南五淨組」。 圖／台北指南宮提供

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