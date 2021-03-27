快訊

7千萬獎金18年花光光！英最年輕樂透得主靠救濟金過活

台大碩士葉家豪返鄉務農 打造書屋陪孩子成長

中央社 / 新北27日電

台大碩士葉家豪5年前毅然回到故鄉石碇山區，親手打造螢火蟲書屋，陪伴在地學童成長，並貢獻所學專業種植香菇，盼以社會企業方式翻轉地方，同時提供孩子助學金，鼓勵勇敢追夢。

新北市長侯友宜今天下午化身一日志工，到新北市石碇區的螢火蟲公益書屋參與親子共讀，頒發村童助學金及致贈文具，希望在地學童發掘自己的興趣、主動學習並培養環境意識。

螢火蟲書屋創辦人葉家豪致詞笑說，今天是書屋一年一度頒發助學金的日子，聽說市長行程忙碌，至少需1個月前提出邀約，這次基於禮貌在3天前發出邀請，沒想到市長親率團隊到場支持，「以後我不敢亂發了」，現場響起一片笑聲。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，葉家豪打拚事業之際，不忘號召在地居民共同維護生態環境，還將種菇部分所得捐出回饋鄉里；農業創生艱辛不易，未來將持續與創生團隊合作，開拓具地方特色的產業資源，開創農業通路與就業機會，引導青年與人才返鄉，為地方產業經濟找回永續發展的生機。

新北市政府農業局表示，70年次的葉家豪在取得台灣大學農業經濟碩士後，一度進入公司當上班族，有感於家鄉竟成垃圾山，民國105年毅然返鄉號召志工淨山，撿了將近70噸垃圾。

農業局說，葉家豪傾盡積蓄租下年久失修的礦工老厝，就地取材搭建「螢火蟲書屋」，以不定期的親子聚會與農村體驗活動，傳達環境保育意識。

此外，看中石碇水域多、濕氣重的氣候優勢，葉家豪貢獻專業農業知識，搭建智慧化溫室種植椴木香菇，與農業局、石碇區農會合作開發靈芝水餃，提高農產價值，透過社會企業方式，支援書屋的課後陪伴閱讀與淨山活動，創造共榮共好的環境。

螢火蟲 侯友宜

延伸閱讀

淡北道路補助款繼續被卡？侯友宜盼蘇揆盡速拍板定案

新北市府招商報捷 嘉里大榮設生技物流園區

嘉里大榮物流投資新北 汐止打造醫藥冷鏈

AZ疫苗開打第5天 侯友宜：新北2例不良反應都已出院

相關新聞

北市警發布五千粉絲徵召令 臉書按讚留言分享拿好禮

台北市警察局中正一分局臉書粉絲專頁「城中波麗士」，即將突破5000名粉絲按讚，為了持續深化警政宣導，提升民眾交通安全、犯...

蹲點2年變悠遊卡總經理 連勝文：公營事業不是養兵場所

被柯文哲暱稱為「小凱」的邱昱凱，曾是柯網路宣傳大將，如今升任悠遊卡總經理，曾在悠遊卡公司擔任董事長的國民黨智庫副董事長連...

蘇揆送上兒童節大禮 「全台最貴停車場」板橋特專三將做國家兒童未來館

位在板橋的特專三用地價值超過200億元，被稱為「全台最貴停車場」，近20年都沒有討論出開發方案，行政院長蘇貞昌今天視察特...

淡北道路補助款繼續被卡？侯友宜盼蘇揆盡速拍板定案

新北市政府推動興建淡北道路，盼解決淡水台2線塞車狀況，但是30億補助款被中央喊卡，行政院長蘇貞昌表示，他知道新北哪些地方...

社子島葫東狗活動區未分大小犬區 民眾憂狗狗起衝突

位於社子島葫東區民活動中心旁的狗活動區今天啟用，是台北市第9座狗活動區，面積約545平方公尺，花費約200萬元預算，大小...

包租代管減稅4成 柯：讓租金檯面化

中央授權地方政府配合「包租代管」政策，房東可減免地價稅、房屋稅，北市府率先訂定台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。