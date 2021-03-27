台大碩士葉家豪返鄉務農 打造書屋陪孩子成長

台大碩士葉家豪5年前毅然回到故鄉石碇山區，親手打造螢火蟲書屋，陪伴在地學童成長，並貢獻所學專業種植香菇，盼以社會企業方式翻轉地方，同時提供孩子助學金，鼓勵勇敢追夢。

新北市長侯友宜今天下午化身一日志工，到新北市石碇區的螢火蟲公益書屋參與親子共讀，頒發村童助學金及致贈文具，希望在地學童發掘自己的興趣、主動學習並培養環境意識。

螢火蟲書屋創辦人葉家豪致詞笑說，今天是書屋一年一度頒發助學金的日子，聽說市長行程忙碌，至少需1個月前提出邀約，這次基於禮貌在3天前發出邀請，沒想到市長親率團隊到場支持，「以後我不敢亂發了」，現場響起一片笑聲。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，葉家豪打拚事業之際，不忘號召在地居民共同維護生態環境，還將種菇部分所得捐出回饋鄉里；農業創生艱辛不易，未來將持續與創生團隊合作，開拓具地方特色的產業資源，開創農業通路與就業機會，引導青年與人才返鄉，為地方產業經濟找回永續發展的生機。

新北市政府農業局表示，70年次的葉家豪在取得台灣大學農業經濟碩士後，一度進入公司當上班族，有感於家鄉竟成垃圾山，民國105年毅然返鄉號召志工淨山，撿了將近70噸垃圾。

農業局說，葉家豪傾盡積蓄租下年久失修的礦工老厝，就地取材搭建「螢火蟲書屋」，以不定期的親子聚會與農村體驗活動，傳達環境保育意識。

此外，看中石碇水域多、濕氣重的氣候優勢，葉家豪貢獻專業農業知識，搭建智慧化溫室種植椴木香菇，與農業局、石碇區農會合作開發靈芝水餃，提高農產價值，透過社會企業方式，支援書屋的課後陪伴閱讀與淨山活動，創造共榮共好的環境。