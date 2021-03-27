北市警發布五千粉絲徵召令 臉書按讚留言分享拿好禮

台北市警察局中正一分局臉書粉絲專頁「城中波麗士」，即將突破5000名粉絲按讚，為了持續深化警政宣導，提升民眾交通安全、犯罪預防及婦幼保護意識，警分局近日發布「5000粉絲徵召令」，按讚且留言並分享，符合抽獎資格的民眾，就有機會把精美的宣導品帶回家。

中正一警分局表示，台北市平均每10萬人交通事故死亡人數為六都最低，防制成效良好；面臨台灣高齡化社會來臨，長者及行人交通事故成為防制重點之一，這次活動希望召集臉書粉絲共同參與，讓民眾能看見交通安全宣導貼文及影片，滑臉書休閒的同時，也能提升自身防禦力。

活動中有「優雅不倒杯」、「暖心保溫瓶」、「真空彈跳蓋保溫瓶」、「犯罪預防電蚊拍」及「警察寶寶咖啡對杯」等5種宣導品，民眾只要即日起至29日，在「城中波麗士」按讚，同時留言「最想對中正第一分局波麗士大人說的一句話」，標記3位臉書好友並公開分享貼文，就符合抽獎資格；同時，中正一警分局也透漏，第5000名粉絲將獲得「神秘小禮物」1份。