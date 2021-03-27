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蹲點2年變悠遊卡總經理 連勝文：公營事業不是養兵場所

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
曾任悠遊卡公司擔任董事長的國民黨智庫副董事長連勝文說，公營事業單位人才晉用要有一定標準，也不能把公營事業單位當某個人的軍火庫，或者是某個人在養兵的場所。記者王敏旭／攝影
曾任悠遊卡公司擔任董事長的國民黨智庫副董事長連勝文說，公營事業單位人才晉用要有一定標準，也不能把公營事業單位當某個人的軍火庫，或者是某個人在養兵的場所。記者王敏旭／攝影

柯文哲暱稱為「小凱」的邱昱凱，曾是柯網路宣傳大將，如今升任悠遊卡總經理，曾在悠遊卡公司擔任董事長的國民黨智庫副董事長連勝文說，公營事業單位人才晉用要有一定標準，也不能把公營事業單位當某個人的軍火庫，或者是某個人在養兵的場所。

柯文哲日前指出，邱昱凱已經很久沒有搞政治，2018以後就很認真在做悠遊卡，他倒是覺得這升遷也滿正常，沒有什麼特別，而且邱昱凱去那裡蹲點蹲了2年。

連勝文表示，他不認識邱先生，但有些人蹲點10年也不見得有能力做這事情，這有客觀標準，他在悠遊卡公司任內，就帶一個徐弘庭，走也把徐帶走，不會當成私人軍火庫，不管台北市政府或中央政府單位都要秉持這原則。

連勝文也說，對於公營事業單位員工、業務或是社會大眾，都見得不是好事情，用人要以才幹、本身能力與公司的需求，才是最重要的。

悠遊卡 連勝文 柯文哲

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