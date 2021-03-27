淡北道路補助款繼續被卡？侯友宜盼蘇揆盡速拍板定案

新北市政府推動興建淡北道路，盼解決淡水台2線塞車狀況，但是30億補助款被中央喊卡，行政院長蘇貞昌表示，他知道新北哪些地方該做，如果有困難就多溝通，中央地方一起合作；新北市長侯友宜則說，希望淡北道路跟將在特專三用地蓋的國家兒童未來館一樣，盡速拍板定案。

蘇貞昌跟侯友宜今天到板橋視察特專三用地，蘇貞昌表示，新北這麼大，人口那麼多，有很多東西是要建設，他看侯友宜很努力在做建設，也很努力在幫忙。他特別知道新北哪些地方該做、應該怎麼做，以及會碰到什麼困難，如果還有困難就多溝通解決，只有中央、地方一起合作，才能為地方做建設。

侯友宜表示，淡北道路長期以來都在跟中央協調，淡北道路20多年經過多次評估，只有建設淡北道路對雙北來說，是最經濟實惠的方案，目前交通部在行院院址是要做到路評估報告，他尊重評估，結果在4月底5月初出爐，希望中央在經費跟資源上讓淡北道路繼續開發，他也會極力溝通，希望跟特專三一樣盡速拍板定案，讓雙北創造雙贏。