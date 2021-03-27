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社子島葫東狗活動區未分大小犬區 民眾憂狗狗起衝突

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
葫東狗活動區內設有一座訓練狗狗的步行橋。記者鍾維軒／攝影
葫東狗活動區內設有一座訓練狗狗的步行橋。記者鍾維軒／攝影

位於社子島葫東區民活動中心旁的狗活動區今天啟用，是台北市第9座狗活動區，面積約545平方公尺，花費約200萬元預算，大小型犬隻不分區共同使用。有民眾憂心大小犬隻沒分區狗狗會起衝突，不過動保處強調，狗狗有認識彼此的方式，在狗活動區反而能減少犬隻衝突。

葫東狗活動區是社子島內第一座狗狗專屬活動空間，當地里長動保處積極與里民溝通，爭取面積545坪區域提供犬隻奔跑運動，有安全圍籬與出入口雙道門防護，也因應飼主與犬隻在園區互動的基本需求，設有狗狗遊憩設施、休憩座椅、洗手足台、狗便袋箱及垃圾桶。

副市長黃珊珊表示，家裡有寵物是人生非常快樂的事情，如果毛小孩運動量不足，主人壓力也很大，擔心狗狗不健康，所有人都希望自己的寵物健康快樂，而寵物已經是市民生活的一部份，四處可見寵物店，為了服務民眾，動保處協助找場地、與地方溝通，克服民眾擔心的噪音、髒亂。

有黃姓民眾擔心，沒有分大犬、小犬區，狗狗們會起衝突。動保處說，其實平常犬隻繫牽繩散步，遇見同類飼主反而比寵物更緊張，牽繩抓牢讓狗狗們沒有機會認識對方，所以才會突然吠叫，如果在狗活動區放開牽繩，狗狗們會有認識彼此的方式，比較少有衝突。

動保處表示，為維護清潔，市府將每日派員維護內部環境、定時補充狗便袋，且為避免動物疾病傳播，將使用對犬隻較無危害的防疫用消毒水，每週定期進行噴灑消毒。

動保處呼籲，飼主與愛犬至園區活動時，務必愛惜動物友善公共空間，隨手撿拾犬隻糞便，不任意破壞設施，若要帶狗狗離開園區，一定要繫妥牽繩，做好適當防護措施，保護彼此的安全。

台北市今年將再設置7座狗運動公園或狗活動區，包含現有園區共計16座、涵蓋10行政區，持續向「12行政區各設置1座狗運動公園或狗活動區」的目標邁進。

民眾擔心如果場地太小，大小犬隻沒有分開，狗狗們會起衝突。記者鍾維軒／攝影
民眾擔心如果場地太小，大小犬隻沒有分開，狗狗們會起衝突。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊與狗狗互動。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊與狗狗互動。記者鍾維軒／攝影

寵物 北市 社子島

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