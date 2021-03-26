鐘萼木大爆發 瑞芳猴硐地區清明限定美景

鐘萼木是冰河時期的珍稀物種，也是台灣的國寶級活化石，對於生長環境要求多，尤其以瑞芳猴硐地區的潮濕氣候最為適合其生長，今年氣候平和春季花卉大爆發，鐘萼木在猴硐也是滿山遍野地綻放，民眾前來遊玩，不只能看貓、逛礦工文史，還有四月將達顛峰的稀有花卉美景。

光復社區發展協會理事長柯茂琳表示，猴硐是鐘萼木的故鄉，四至十一月一年可開花兩次，花萼為鐘形有五瓣，開花時一串串掛在樹上相當好看，一般遊客來到猴硐若是只來到火車站、貓村，很難注意到山坡上的小驚喜，在地居民才知道的私房秘境，包括猴硐神社及柴寮古道，都是近距離欣賞鐘萼木的絕佳觀景點。

民眾從介壽橋旁的猴硐一百階上行，便能看到路旁的鐘萼木與解說牌，盡頭則是猴硐神社觀景台，不僅能緬懷日式鳥居、石階保留的歷史原貌，每接近四月，從觀景台往侯牡公路望去的對面兩座山，滿山遍野的鐘萼木綻放於此，是當地不可多得的限定美景。

而柴寮古道是淡蘭古道的分支，銜接猴硐至三貂嶺瀑布群及十分，入口位在瑞三礦工宿舍旁，走上去不用五分鐘，就有鐘萼木花朵鋪成地毯來迎賓，上頭除了有一通坑及瑞三公司的捲揚機等歷史場景，獅子嘴奇岩也是著名的登山景點，歡迎民眾把握清明連假前來，欣賞猴硐鐘萼木浪漫的綻放奇景。