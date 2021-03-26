汐止農會義賣高麗菜 所得捐助在地弱勢學童

汐止區農會配合農委會農糧署產銷調節，也用行動支持菜農，除了送100箱的高麗菜給提供汐止區老人共餐，並且也舉辦高麗菜義賣及家政班手作泡菜認購活動，日前汐止區農會也把義賣所得四萬元全數捐給汐止在地弱勢團體，幫助弱勢家庭還有學生。

汐止區農會的汐農有愛公益系列活動，首先是購買了一百箱的高麗菜，捐給汐止共31處的老人共餐據點，幫助農友也做愛心，並且在汐止區各農會辦事處辦高麗菜義賣，2顆50元吸引好多民眾排隊搶購，而現在活動告一段落，愛心再轉做地方公益，將義賣、還有泡菜認購所得，共四萬元，都捐出來關心地方弱勢，除了捐給汐止WaWa森林、還有位在汐萬路的就是愛關懷協會，是教會成立的課後照顧班，農會不但支持農民也關懷在地弱勢學童。

農會一行人先前往汐止WaWa森林，放學期間已經有不少小朋友來，彼此互動，孩子們大部分都是阿美族，他們也以阿美族語問好，並且了解農會在做些什麼，WaWa森林是至善基金會在汐止樟樹灣成立的兒少社區據點，陪伴原住民學童放學後的照顧，除了有一些才藝課程，也會煮吃的，小朋友都很喜歡這裡，而基金會當天也頒發感謝狀，謝謝汐止農會的愛心。

汐止區農會總幹事李俊伸表示，農會是在地團體一直以來都在做公益，希望做的公益都能夠到汐止有需要的市民家庭裡面，這次因為我們有一個義賣高麗菜的活動，這次一舉三得，一個是農會做公益、第二能幫助農民產銷調節、第三又照顧到我們地方的弱勢團體。

汐止WaWa森林-至善兒少發展中心社區黃佩綺說，今天很開心汐止農會因為有義賣的活動所以捐贈了兩萬元的善款來WaWa森林這邊，平常我們這邊都會寫功課、煮飯，因為除了會買食材，也會有收到一些市場他們分享的食物，一個星期大概會煮三到四天，陪伴孩子們下課之後的生活。