快訊

埃及火車相撞三節車廂出軌！已知造成32死60多人傷

中職／獅猿戰因霧延賽 21年前曾發生過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止農會義賣高麗菜 所得捐助在地弱勢學童

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會把義賣所得全數捐給汐止在地弱勢團體，幫助弱勢家庭還有學生。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會把義賣所得全數捐給汐止在地弱勢團體，幫助弱勢家庭還有學生。 圖／觀天下有線電視提供

汐止農會配合農委會農糧署產銷調節，也用行動支持菜農，除了送100箱的高麗菜給提供汐止區老人共餐，並且也舉辦高麗菜義賣及家政班手作泡菜認購活動，日前汐止區農會也把義賣所得四萬元全數捐給汐止在地弱勢團體，幫助弱勢家庭還有學生。

汐止區農會的汐農有愛公益系列活動，首先是購買了一百箱的高麗菜，捐給汐止共31處的老人共餐據點，幫助農友也做愛心，並且在汐止區各農會辦事處辦高麗菜義賣，2顆50元吸引好多民眾排隊搶購，而現在活動告一段落，愛心再轉做地方公益，將義賣、還有泡菜認購所得，共四萬元，都捐出來關心地方弱勢，除了捐給汐止WaWa森林、還有位在汐萬路的就是愛關懷協會，是教會成立的課後照顧班，農會不但支持農民也關懷在地弱勢學童。

農會一行人先前往汐止WaWa森林，放學期間已經有不少小朋友來，彼此互動，孩子們大部分都是阿美族，他們也以阿美族語問好，並且了解農會在做些什麼，WaWa森林是至善基金會在汐止樟樹灣成立的兒少社區據點，陪伴原住民學童放學後的照顧，除了有一些才藝課程，也會煮吃的，小朋友都很喜歡這裡，而基金會當天也頒發感謝狀，謝謝汐止農會的愛心。

汐止區農會總幹事李俊伸表示，農會是在地團體一直以來都在做公益，希望做的公益都能夠到汐止有需要的市民家庭裡面，這次因為我們有一個義賣高麗菜的活動，這次一舉三得，一個是農會做公益、第二能幫助農民產銷調節、第三又照顧到我們地方的弱勢團體。

汐止WaWa森林-至善兒少發展中心社區黃佩綺說，今天很開心汐止農會因為有義賣的活動所以捐贈了兩萬元的善款來WaWa森林這邊，平常我們這邊都會寫功課、煮飯，因為除了會買食材，也會有收到一些市場他們分享的食物，一個星期大概會煮三到四天，陪伴孩子們下課之後的生活。

汐止 農會 義賣

延伸閱讀

崁頂農會當權、在野派持續僵持 新任理監事依舊難產

不擔心塞車問題 嘉里大榮物流投資汐止10億興建園區

花蓮稻作不缺水 傳西部糧商東進搶米 農會指售價平穩

唯一農會履歷的「虎霸王」花生肉粽 可望全家超商上架

相關新聞

新北16家老醫院建築不符規定 不改善最高罰30萬元

過去很多地區醫院都拿一般住宅使照經營，但醫療法在民國75年公布後，新北市統計有17家老舊地區醫院需要改建，衛生局自108...

痛批網軍是新時代垃圾 王世堅嗆邱昱凱「議會見」

被柯文哲暱稱為「小凱」的邱昱凱，曾是柯文哲網路宣傳大將，柯也承認邱是「網軍頭」。對於邱昱凱升任悠遊卡總經理，年薪300萬...

陽明山海芋季+繡球花季 北市實施交管87天史上最長

2021年竹子湖海芋及繡球花季開跑，花季展期從3月26日至6月20日止，為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，台北市警察局...

戴口罩也香香！兒童節連假 淡海輕軌香氛列車上路

兒童節連假即將到來，新北捷運公司4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運，新北捷運公...

鐘萼木大爆發 瑞芳猴硐地區清明限定美景

鐘萼木是冰河時期的珍稀物種，也是台灣的國寶級活化石，對於生長環境要求多，尤其以瑞芳猴硐地區的潮濕氣候最為適合其生長，今年氣候平和春季花卉大爆發，鐘萼木在猴硐也是滿山遍野地綻放，民眾前來遊玩，不只能看貓、逛礦工文史，還有四月將達顛峰的稀有花卉美景。

汐止農會義賣高麗菜 所得捐助在地弱勢學童

汐止區農會配合農委會農糧署產銷調節，也用行動支持菜農，除了送100箱的高麗菜給提供汐止區老人共餐，並且也舉辦高麗菜義賣及家政班手作泡菜認購活動，日前汐止區農會也把義賣所得四萬元全數捐給汐止在地弱勢團體，幫助弱勢家庭還有學生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。