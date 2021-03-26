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汐止新江北橋鋼索接縫有落差 民眾憂安全性

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新江北橋的鋼索接縫似乎出現落差，市議員廖先翔邀請市府相關單位人員會勘，以保障安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區新江北橋的鋼索接縫似乎出現落差，市議員廖先翔邀請市府相關單位人員會勘，以保障安全。 圖／觀天下有線電視提供

宜蘭南方澳大橋前年底橋樑斷裂，也讓民眾對橋樑安全特別重視，就有民眾發現汐止區新江北橋的鋼索接縫似乎出現落差，擔心危險，所以，昨(25)日市議員廖先翔就邀請市府相關單位人員現場會勘，了解有沒有安全上的顧慮，顧問公司判斷這個是彈性落差在安全值內，但仍會調原始的施工圖再確認。

市議員廖先翔表示，因為之前有南方澳大橋斷裂，所以民眾對於橋樑安全都會比較注重，之前有民眾反應新江北橋的鋼索為什麼無緣無故多了許多的空間，是不是鋼索有被拉的變形會不會影響到橋樑的安全，所以，特別找了市府養護工程處、還有橋樑檢測的顧問公司來現場說明，那顧問公司初步的回應，認為這是鋼拱橋它的重量是靠鋼索來支撐，但是在橋樑設計的時候，鋼索是會有彈性的，那當初橋在做的時候有先後順序，可能鋼索在做完了之後，其他橋樑的重量橋面才附掛上來，所以，鋼索的長度會因為橋面附掛上去後，重量增加，但是鋼索它有彈性會被拉長了一些，另外，也會因為熱漲冷縮的關係也有影響，顧問公司判斷這個彈性的落差算是在安全值內，也請顧問公司回去調原始的施工圖再確認。

廖先翔指出，那如果之後有民眾發現落差空間又變長的時候，到底在那個值範圍外可能是比較危險的，需要注意的時候，我們也請顧問公司算清楚，再跟服務處回報。

汐止 南方澳大橋

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