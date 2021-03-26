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新莊新仁醫院花1億元打通院區 僅增加1普通病床

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新莊區新仁醫院已使用41年，經過2年半的時間，在今年1月底依照醫療法完成改建。記者江婉儀／攝影
新莊區新仁醫院已使用41年，經過2年半的時間，在今年1月底依照醫療法完成改建。記者江婉儀／攝影

新莊區新仁醫院已使用41年，經過2年半的時間，在今年1月底依照醫療法完成改建，取得變更使用執照。醫院買下隔壁的一棟公寓大樓，將兩棟空間打通，將呼吸照護病床改為兒童早療治療室及1普通病床，並改造增設樓梯及電梯方便通行，以符合規定。副院長朱正義說，「看似只增加1普通病床，但改建費用卻要1億元。」

新仁醫院為新莊區地區醫院，原本有36床呼吸照護病床、21床普通病床，但依照醫療法規定，醫院建築物不符規定、樓梯寬度不足及缺乏避難設施等。朱正義表示，醫院雖然願意配合改建，但過程中困難重重，除了經費龐大，也曾到市府訴求「願意配合改建、但改善過程碰到困難」尋求協助。

朱正義表示，過往民眾求診都會去醫學中心，但地區醫院的重要性漸增，為了配合改善計畫，醫院早已相中隔壁大樓，無奈地主不肯，經多次溝通才終於成功，才得以重新規劃醫院空間。

此次改善工程中，另新增兒童早療治療室，滿足就近看診及兒童早療需求。改善後的新仁醫院一樓為門診、掛號、藥局等，二樓兒童復健治療室、三樓血液透析中心、五樓一般病房、六樓是復健科。院長莊文嘉回憶，當時到醫策會送申請資料，

市議員鍾宏仁表示，新莊目前有部北、輔大等醫院，民眾不用再往長庚或是台大跑，但各個地區醫院要有特色或是在特定領域特別強，民眾在就診上會更方便；市議員蔡健堂認為，地區醫院改善可提供更好醫療資源與環境，但執行計畫至今僅1家醫院完成，希望市府再加緊進度，提供更好的醫療環境。

新仁醫院買下隔壁的一棟公寓大樓，跟原有空間打通，將呼吸照護病床改為兒童早療治療室及1普通病床，並改造增設樓梯及電梯方便通行，以符合規定。記者江婉儀／攝影
新仁醫院買下隔壁的一棟公寓大樓，跟原有空間打通，將呼吸照護病床改為兒童早療治療室及1普通病床，並改造增設樓梯及電梯方便通行，以符合規定。記者江婉儀／攝影
新仁醫院取消呼吸治療病房，改作兒童早療治療室。記者江婉儀／攝影
新仁醫院取消呼吸治療病房，改作兒童早療治療室。記者江婉儀／攝影

復健 血液透析 台大

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