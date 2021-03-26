新北16家老醫院建築不符規定 不改善最高罰30萬元

過去很多地區醫院都拿一般住宅使照經營，但醫療法在民國75年公布後，新北市統計有17家老舊地區醫院需要改建，衛生局自108年8月啟動老舊醫院輔導改善計畫，但目前僅1家完成改建。衛生局表示，市府有成立跨局處公安小組去追進度，未達到進度將依法開罰。

新北市副市長謝政達今天前往視察新仁醫院改善成果，謝政達表示，老舊醫院都有建築公安問題，如建築物通道樓梯狹窄、逃生樓梯數量不足等，一旦發生火警、地震等災害，容易因避難逃生不易導致重大傷亡，尤其對長期臥床依賴呼吸器的病患潛藏公安疑慮。

醫事管理科長楊時豪表示，多數醫院雖符合醫療法標準，但都只有一處樓梯供民眾出入，也沒有無障礙電梯，以興仁醫院為例，原本的樓梯僅1.2米寬，改建後變1.45米寬，也多新增一處樓梯通行，才符合醫療法規定。多數醫院無法原地改善，是因房東不肯整建，只好遷址，另外2家因為住院率不高，所以縮減醫院規模，仍可提供復健及洗腎服務。

醫院改建最大困難點，是要持續提供醫療服務，同時進行改善工程，因醫院還有病患住院、治療，很難清空，也要注意防火及病人安全保障，工程至少要花2至3年才會完成。

楊時豪說，其餘16家醫院皆有提出改善計畫，因每家醫院狀況不一，公安小組平均每3個月追蹤一次進度，如果院方意願不高或是沒有進度，就會每月關切、稽查，若遲不改善就會依照建築法開罰6萬至30萬元不等，屢不配合可斷水斷電。醫院如在行政程序申請上碰到問題，也可透過跨局處會議提供協助，加速改善流程。