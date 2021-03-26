快訊

張安樂要發展「紅色隊伍」？高檢署本月30日約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北16家老醫院建築不符規定 不改善最高罰30萬元

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新莊區新仁醫院已使用41年，經過2年半的時間，在今年1月底依照醫療法完成改建。記者江婉儀／攝影
新莊區新仁醫院已使用41年，經過2年半的時間，在今年1月底依照醫療法完成改建。記者江婉儀／攝影

過去很多地區醫院都拿一般住宅使照經營，但醫療法在民國75年公布後，新北市統計有17家老舊地區醫院需要改建，衛生局自108年8月啟動老舊醫院輔導改善計畫，但目前僅1家完成改建。衛生局表示，市府有成立跨局處公安小組去追進度，未達到進度將依法開罰。

新北市副市長謝政達今天前往視察新仁醫院改善成果，謝政達表示，老舊醫院都有建築公安問題，如建築物通道樓梯狹窄、逃生樓梯數量不足等，一旦發生火警、地震等災害，容易因避難逃生不易導致重大傷亡，尤其對長期臥床依賴呼吸器的病患潛藏公安疑慮。

醫事管理科長楊時豪表示，多數醫院雖符合醫療法標準，但都只有一處樓梯供民眾出入，也沒有無障礙電梯，以興仁醫院為例，原本的樓梯僅1.2米寬，改建後變1.45米寬，也多新增一處樓梯通行，才符合醫療法規定。多數醫院無法原地改善，是因房東不肯整建，只好遷址，另外2家因為住院率不高，所以縮減醫院規模，仍可提供復健及洗腎服務。

醫院改建最大困難點，是要持續提供醫療服務，同時進行改善工程，因醫院還有病患住院、治療，很難清空，也要注意防火及病人安全保障，工程至少要花2至3年才會完成。

楊時豪說，其餘16家醫院皆有提出改善計畫，因每家醫院狀況不一，公安小組平均每3個月追蹤一次進度，如果院方意願不高或是沒有進度，就會每月關切、稽查，若遲不改善就會依照建築法開罰6萬至30萬元不等，屢不配合可斷水斷電。醫院如在行政程序申請上碰到問題，也可透過跨局處會議提供協助，加速改善流程。

17家老舊醫院包含新仁醫院、宏仁醫院、祐民醫院、板橋中興醫院、怡和醫院、永和復康醫院、中祥醫院、全民醫院、祥顥醫院、板英醫院、中英醫院、仁安醫院、大順醫院、板橋國泰醫院、新莊英仁醫院、板新醫院、公祥醫院。其中有11家規劃遷址、原址改善3家、縮減規模為診所2家。

新北市副市長謝政達（右二）前往視察新仁醫院改善成果。記者江婉儀／攝影
新北市副市長謝政達（右二）前往視察新仁醫院改善成果。記者江婉儀／攝影
新莊區新仁醫院已使用41年，經過2年半的時間，在今年1月底依照醫療法完成改建。記者江婉儀／攝影
新莊區新仁醫院已使用41年，經過2年半的時間，在今年1月底依照醫療法完成改建。記者江婉儀／攝影

公安 衛生局

延伸閱讀

新北及人小學70歲 師生尬球慶祝

核能吵不完 新北藍議員：中央何時處理新北核廢料？

AZ疫苗開打第5天 侯友宜：新北2例不良反應都已出院

新北藝品業者疑與山老鼠合作銷贓牟利 保七送辦

相關新聞

新北16家老醫院建築不符規定 不改善最高罰30萬元

過去很多地區醫院都拿一般住宅使照經營，但醫療法在民國75年公布後，新北市統計有17家老舊地區醫院需要改建，衛生局自108...

痛批網軍是新時代垃圾 王世堅嗆邱昱凱「議會見」

被柯文哲暱稱為「小凱」的邱昱凱，曾是柯文哲網路宣傳大將，柯也承認邱是「網軍頭」。對於邱昱凱升任悠遊卡總經理，年薪300萬...

陽明山海芋季+繡球花季 北市實施交管87天史上最長

2021年竹子湖海芋及繡球花季開跑，花季展期從3月26日至6月20日止，為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，台北市警察局...

戴口罩也香香！兒童節連假 淡海輕軌香氛列車上路

兒童節連假即將到來，新北捷運公司4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運，新北捷運公...

新莊新仁醫院花1億元打通院區 僅增加1普通病床

新莊區新仁醫院已使用41年，經過2年半的時間，在今年1月底依照醫療法完成改建，取得變更使用執照。醫院買下隔壁的一棟公寓大...

核能吵不完 新北藍議員：中央何時處理新北核廢料？

近來核四問題成為新北藍綠議員交鋒的話題，包含民進黨新北市議員何博文、國民黨新北市議員江怡臻都相互發表意見，國民黨新北市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。