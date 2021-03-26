痛批網軍是新時代垃圾 王世堅嗆邱昱凱「議會見」

被柯文哲暱稱為「小凱」的邱昱凱，曾是柯文哲網路宣傳大將，柯也承認邱是「網軍頭」。對於邱昱凱升任悠遊卡總經理，年薪300萬。對此，民進黨台北市議員王世堅說，他聽到這人事案，「就像高嘉瑜推薦我選台北市長一樣，驚呆了」。並向柯文哲喊話，4月議會開議來做施政報告時「走著瞧」。

王世堅說，柯文哲不是說，重要職位都要i-Voting？沒想到現在墜落至此，且已經危及國安社會安全，因為民眾黨在立法院有5位立委，是柯在立法院遙控指揮，柯把這麼重大的人事當兒戲，向「網軍頭」獻上這麼重要職位，柯文哲現在已經是了笑駡由人了。

王世堅說，柯文哲說曾說6月內要殲滅敵軍，也就是高雄的一卡通，但有嗎，一卡通的發卡數、電子支付，讓悠遊付現在被海放，柯還敢發豪語嗎？

王世堅指出，邱昱凱年薪300萬，還沒算年終獎金，但悠遊卡總經理會領這麼高薪的原因是要吸收專業高端商業人才 學有專精，用意也在此，哪有網軍跑到檯面上的？

王世堅還批評柯文哲是網軍之父、網軍始祖，帶壞其他黨和有行政資源的人，新時代的垃圾，就是被豢養的網軍，網軍頭敢接這個職位，就走著瞧，大家議會見。