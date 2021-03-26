聽新聞
test
0:00 / 0:00
陽明山海芋季+繡球花季 北市實施交管87天史上最長
2021年竹子湖海芋及繡球花季開跑，花季展期從3月26日至6月20日止，為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，台北市警察局除派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並於例假日實施交通管制措施，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍，管制時間共87天，成史上最長管制時間。
假日的早上8點到下午3點，「仰德大道與至誠路口」、「至善路2段1巷口」及「福林路與忠勇街口」上山管制，持通行證之車輛除外；下午2點到晚上6點，「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」設有下山管制點。
進入山區後，竹子湖地區道路從早上9點到晚間6點將進行管制，包括湖田橋往西，經海芋大道至往中正山之岔路口採順時鐘單行管制、頂湖段採單向通行且禁止迴轉。
北市警局特別提醒上山賞花民眾，因山區停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具，駕駛人應隨時注意路況，可提前改道行駛或利用替代道路下山，遵守各路口執勤員警或義交指揮、疏導，共同維護交通安全與順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言