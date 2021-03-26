陽明山海芋季+繡球花季 北市實施交管87天史上最長

2021年竹子湖海芋及繡球花季開跑，花季展期從3月26日至6月20日止，為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，台北市警察局除派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並於例假日實施交通管制措施，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍，管制時間共87天，成史上最長管制時間。

假日的早上8點到下午3點，「仰德大道與至誠路口」、「至善路2段1巷口」及「福林路與忠勇街口」上山管制，持通行證之車輛除外；下午2點到晚上6點，「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」設有下山管制點。

進入山區後，竹子湖地區道路從早上9點到晚間6點將進行管制，包括湖田橋往西，經海芋大道至往中正山之岔路口採順時鐘單行管制、頂湖段採單向通行且禁止迴轉。