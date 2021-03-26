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陽明山海芋季+繡球花季 北市實施交管87天史上最長

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
陽明山竹子湖交通管制圖。圖／北市交通大隊提供
陽明山竹子湖交通管制圖。圖／北市交通大隊提供

2021年竹子湖海芋及繡球花季開跑，花季展期從3月26日至6月20日止，為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，台北市警察局除派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並於例假日實施交通管制措施，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍，管制時間共87天，成史上最長管制時間。

假日的早上8點到下午3點，「仰德大道與至誠路口」、「至善路2段1巷口」及「福林路與忠勇街口」上山管制，持通行證之車輛除外；下午2點到晚上6點，「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」設有下山管制點。

進入山區後，竹子湖地區道路從早上9點到晚間6點將進行管制，包括湖田橋往西，經海芋大道至往中正山之岔路口採順時鐘單行管制、頂湖段採單向通行且禁止迴轉。

北市警局特別提醒上山賞花民眾，因山區停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具，駕駛人應隨時注意路況，可提前改道行駛或利用替代道路下山，遵守各路口執勤員警或義交指揮、疏導，共同維護交通安全與順暢。

陽明山竹子湖海芋季+繡球花季，北市將實施長達87天交通管制。圖／北市交通大隊提供
陽明山竹子湖海芋季+繡球花季，北市將實施長達87天交通管制。圖／北市交通大隊提供
陽明山竹子湖交通管制圖。圖／北市交通大隊提供
陽明山竹子湖交通管制圖。圖／北市交通大隊提供

北市 海芋

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