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核能吵不完 新北藍議員：中央何時處理新北核廢料？

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨新北市議員王威元今也指出，民進黨中央府何時要處理新北市核廢料？圖／翻攝王威元臉書
國民黨新北市議員王威元今也指出，民進黨中央府何時要處理新北市核廢料？圖／翻攝王威元臉書

近來核四問題成為新北藍綠議員交鋒的話題，包含民進黨新北市議員何博文、國民黨新北市議員江怡臻都相互發表意見，國民黨新北市議員王威元今也指出，民進黨中央府何時要處理新北市核廢料

重啟核四公投由黃士修發起，預計今年8月28日投票，近期綠營多名人士要新北市長侯友宜表態，江怡臻日前說，能源政策屬於中央權責，請問侯友宜是總統嗎？侯是行政院長嗎？民進黨解決不了的能源問題卻推給地方首長，只會政治操作。

何博文日前也表示，重啟核四最大衝擊就是新北市民，侯友宜能不表態嗎？侯不斷質疑中央，核廢料如何處理，但國民黨執政時不斷興建核電廠，連在野都要主張重啟核四，難道重啟核四是蔡政府提的嗎？

王威元說，核能明明就是中央權責，卻一直點名新北市長，中央政府沒有能力處理能源問題，卻一直要新北市長表態？藉此轉移焦點的手段凸顯了治國無方，也令人懷疑是否準備放棄非核家園的神主牌。

王威元指出，侯友宜身為新北市長，向中央表達要求處理核廢料的意見為市民發聲更是本所當為，他身為新北議員也支持市長向中央呼籲，他也請中央說明核一廠核廢料處理的進程規劃，以及將除役的核二廠，中央是否有因應計畫。

王威元也說，2018年以核養綠公投全國以54%同意，新北市民同意票更高達59％，表示在核廢料處理及核能安全的前提下，民意支持以核能作為能源來源之一，但執政的民進黨中央政府，何時要處理新北核廢問題。

核四 核廢料

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