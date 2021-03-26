聽新聞
test
0:00 / 0:00
陽明山海芋季登場 北市府闢4路花季專車
陽明山竹子湖海芋季登場，台北市政府今天舉辦開幕活動，市長柯文哲、副市長黃珊珊共襄盛舉。市府和北投區農會合作，打造海芋地景花藝設計，其他地景花藝像是竹子湖頂湖入口、故鄉、盛泉花園，都是免費參觀的景點，供遊客拍照打卡。另配合花季，交通局協調客運業者開闢花季專車，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸上山賞花。
今年竹子湖海芋及繡球花季配合花期分開行銷，海芋季從3月26日至4月25日、繡球花季從5月22日至6月20日，花季期間提供豐富的旅行遊程，包括生態農園體驗活動、生態人文導覽解說、海芋繡球印卡站、農園小型音樂會等。
柯文哲表示，陽明山竹子湖保有豐富的自然生態，台北春季必遊景點。竹子湖地區早期以水稻耕作為主，後改種高冷蔬菜，到現在以純白海芋為主要經濟作物，在北市府團隊與竹子湖農友的努力下，農園逐漸轉型成休閒農園，成為台北市休閒農業區，盼讓在地產業多元發展。
另外市府也配合花季，闢駛花季專車，包含124路、130路及131路，另休閒公車128路也配合延駛至竹子湖；花季專車自110年3月22日起至4月25日止以海芋季班表營駛，並自110年4月26日起至6月20日止以繡球花季班表輸運。
交通局公運處表示，民眾可於捷運石牌站搭乘小8及128路公車、捷運北投站搭乘小9及129路公車、捷運劍潭站與周邊地區搭乘109路、111路、紅5及260路（含區間車及花鐘線），或於台北車站搭乘260路（含區間車及花鐘線）及1717路公車上山賞花。
海芋季期間每天早上8點至下午5點於「陽明山花鐘停車場」有提供定點小型復康巴士接駁服務，免費接駁身心障礙民眾往返「陽明書屋」、「陽明山國家公園－二子坪遊憩區」及「竹子湖」地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言