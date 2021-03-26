房東配合包租代管 北市推房屋稅、地價稅減4成

台北市政府訂定自治條例草案，若房東透過合格包租代管業者出租房屋，地價稅、房屋稅可減免4成，但金額各以新台幣1萬元為上限，草案將送北市議會審議，通過後才施行。

北市府地政局長張治祥今天表示，為讓租賃市場更健全，市政會議日前通過「台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例（草案）」，訂定房東透過合格包租代管業者出租房屋，可享減免地價稅、房屋稅。

張治祥說，內政部在民國107年間推動「租賃市場發展及管理條例」，簡稱租賃專法，因目前市場都是個人房東對房客，政府難管理，透過專法設立租賃服務業，像包租代管業者，讓租賃市場更健全。

張治祥表示，租賃專法第18條規定，房東提供房子給包租代管業者，可減免房屋稅、地價稅，因2種稅率屬地方政府稅收，依專法規定，可由地方政府訂定自治條例草案。

她說，北市府先前就考慮訂定自治條例草案，經討論後，市長柯文哲支持，市政會議在23日通過自治條例草案，草案將提送北市議會審議，議會通過後才施行。

張治祥指出，北市府訂定「台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例（草案）」，若房子透過合格包租代管業者對外承租，房東繳地價稅、房屋稅可扣4成稅率，但2種稅率減免金額各以一萬元為上限。

她說，訂定自治條例是盼鼓勵房東透過包租代管業者出租房子，雖房東繳納相關稅率會比自用住宅稅率高約1.44%，但可收房租，也可間接讓租賃市場更健全。

張治祥表示，包租代管業者是合法二房東，除可協助修繕房子外，還能幫忙房東找房客，且房東不用直接面對房客，登記合格包租代管業者約100家，包含崔媽媽基金會等。