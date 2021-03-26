聽新聞
test
0:00 / 0:00
不擔心塞車問題 嘉里大榮物流投資汐止10億興建園區
嘉里大榮物流決定投資汐止10億元興建生技物流園區，不過汐止地區車多道路易壅塞，經常有塞車問題，嘉里大榮物流董事長沈宗桂指出，園區鄰近汐止貨運車聯絡道，不受市區交通影響，20分鐘就能到台北市核心區域。
汐止長安段乙種工業區原是軍方閒置營區，新北經發局與國產署合作釋出汐止長安段1萬5061平方公尺的工業區招商案，嘉里大榮看準商機，成功標下此塊用地，使用期限為50年，今為投資啟動記者會，園區預計明年完工啟用
沈宗桂指出，將興建地上4層的建築，1、2層樓為製造及民生消費產品配送中心，3、4層為生技醫藥相關產業倉儲與配送，建構恆溫物流中心、醫藥冷鏈物流中心，並導入IoT物聯網設備，提供疫苗、藥品物流服務。
不過汐止區鄰近台北南港、內湖與基隆市，但目前車多道路雍塞，是否擔心物流發展受影響，沈宗桂說，以交通層面思考，選擇該處就是園區口就有高架橋連接國道，交通不會受到影響。
新北市長侯友宜則說，汐止產業園區位置好，能銜接南港軟體園區、內湖科技園區，國道一號也能連接基隆六堵科技園區、基隆自由貿易港區，國道三號也可通往新店、土城土城工業園區，重要性不言而喻。
侯友宜表示，汐止運輸與倉儲業占新北13%，透過物流業盼能帶動整個汐止產業園區，智慧物流成串連產業發展，甚至能推動未來的生技與資通訊產業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言