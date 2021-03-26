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不擔心塞車問題 嘉里大榮物流投資汐止10億興建園區

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
嘉里大榮物流決定投資汐止10億元興建生技物流園區。圖／新北經發局提供
嘉里大榮物流決定投資汐止10億元興建生技物流園區。圖／新北經發局提供

嘉里大榮物流決定投資汐止10億元興建生技物流園區，不過汐止地區車多道路易壅塞，經常有塞車問題，嘉里大榮物流董事長沈宗桂指出，園區鄰近汐止貨運車聯絡道，不受市區交通影響，20分鐘就能到台北市核心區域。

汐止長安段乙種工業區原是軍方閒置營區，新北經發局與國產署合作釋出汐止長安段1萬5061平方公尺的工業區招商案，嘉里大榮看準商機，成功標下此塊用地，使用期限為50年，今為投資啟動記者會，園區預計明年完工啟用

沈宗桂指出，將興建地上4層的建築，1、2層樓為製造及民生消費產品配送中心，3、4層為生技醫藥相關產業倉儲與配送，建構恆溫物流中心、醫藥冷鏈物流中心，並導入IoT物聯網設備，提供疫苗、藥品物流服務。

不過汐止區鄰近台北南港、內湖與基隆市，但目前車多道路雍塞，是否擔心物流發展受影響，沈宗桂說，以交通層面思考，選擇該處就是園區口就有高架橋連接國道，交通不會受到影響。

新北市長侯友宜則說，汐止產業園區位置好，能銜接南港軟體園區、內湖科技園區，國道一號也能連接基隆六堵科技園區、基隆自由貿易港區，國道三號也可通往新店、土城土城工業園區，重要性不言而喻。

侯友宜表示，汐止運輸與倉儲業占新北13%，透過物流業盼能帶動整個汐止產業園區，智慧物流成串連產業發展，甚至能推動未來的生技與資通訊產業。

嘉里大榮物流決定投資汐止10億元興建生技物流園區，今為投資啟動記者會，園區預計明年完工啟用。記者王敏旭／攝影
嘉里大榮物流決定投資汐止10億元興建生技物流園區，今為投資啟動記者會，園區預計明年完工啟用。記者王敏旭／攝影
嘉里大榮物流決定投資汐止10億元興建生技物流園區，董事長沈宗桂指出，園區鄰近汐止貨運車聯絡道，不受市區交通影響。圖／新北經發局提供
嘉里大榮物流決定投資汐止10億元興建生技物流園區，董事長沈宗桂指出，園區鄰近汐止貨運車聯絡道，不受市區交通影響。圖／新北經發局提供

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