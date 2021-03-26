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邱昱凱任悠遊卡總經理惹議 柯文哲：升遷正常

中央社 / 台北26日電

曾幫台北市柯文哲操盤選舉的前幕僚邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，外界質疑是「酬庸網軍頭子」。柯文哲今天指出，邱昱凱2018年以後就很認真在做悠遊卡、這升遷也蠻正常。

悠遊卡公司昨天發布人事新聞，管理群副群長邱昱凱升任總經理。邱昱凱曾在2018年協助柯文哲競選台北市長連任，被外界質疑是操盤PTT輿論、帶風向的「網軍頭子」，並曾因介入友人兵役問題引起爭議。

此次人事案，引來外界抨擊柯文哲利用市庫酬庸自家前幕僚。

對此，柯文哲上午主持交通會報前接受媒體聯訪時表示，邱昱凱在悠遊卡公司蹲點2年，已經很久沒有搞政治，2018年以後就很認真在做悠遊卡，他覺得這升遷也蠻正常，沒有什麼特別的。

對於外界關注邱昱凱薪資，柯文哲指出，台北市六大公司薪水都有統一規定，至於公司治理、人才調動等尊重每個公司的董事。

柯文哲 悠遊卡 北市

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