邱昱凱任悠遊卡總經理惹議 柯文哲：升遷正常

曾幫台北市長柯文哲操盤選舉的前幕僚邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，外界質疑是「酬庸網軍頭子」。柯文哲今天指出，邱昱凱2018年以後就很認真在做悠遊卡、這升遷也蠻正常。

悠遊卡公司昨天發布人事新聞，管理群副群長邱昱凱升任總經理。邱昱凱曾在2018年協助柯文哲競選台北市長連任，被外界質疑是操盤PTT輿論、帶風向的「網軍頭子」，並曾因介入友人兵役問題引起爭議。

此次人事案，引來外界抨擊柯文哲利用市庫酬庸自家前幕僚。

對此，柯文哲上午主持交通會報前接受媒體聯訪時表示，邱昱凱在悠遊卡公司蹲點2年，已經很久沒有搞政治，2018年以後就很認真在做悠遊卡，他覺得這升遷也蠻正常，沒有什麼特別的。

對於外界關注邱昱凱薪資，柯文哲指出，台北市六大公司薪水都有統一規定，至於公司治理、人才調動等尊重每個公司的董事。