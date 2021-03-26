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戴口罩也香香！兒童節連假 淡海輕軌香氛列車上路

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
兒童節連假即將到來，新北捷運公司4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運。圖／新北捷運公司提供
兒童節連假即將到來，新北捷運公司4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運。圖／新北捷運公司提供

兒童節連假即將到來，新北捷運公司4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運，新北捷運公司總經理吳國濟說，香氛列車氣味為「晨露」，搭輕軌戴口罩也能聞到淡淡的芳香氣味。

新冠肺炎改變生活模式，民眾搭乘大眾運輸工具時都須戴口罩，新北捷運公司去年祭出票選活動，選出3種氣味讓民眾票選，最後以「紅樹林、茶露、野百合、小蒼蘭、龍涎香」等原料調和的「晨露」，作為香氛列車。

吳國濟表示，香氛列車共有2列，綠山線及藍海線各有列香氛列車，每小時皆有有班次從紅樹林發車，除了香氛列車外，香氛車票也將同步開賣，紅樹林站、漁人碼頭站皆有販售。

另兒童節連假期間，吳國濟說，兒童搭乘一律免費，也能前往紅樹林站、漁人碼頭站，出示「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團，就能獲得闖關集章卡，闖關完就能抽周邊商品、Line Friends一卡通套票、淡水福容飯店親子館免費入場券等獎品。

兒童節連假即將到來，新北捷運公司4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運。圖／新北捷運公司提供
兒童節連假即將到來，新北捷運公司4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運。圖／新北捷運公司提供
兒童節連假即將到來，新北捷運公司4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運。圖／新北捷運公司提供
兒童節連假即將到來，新北捷運公司4月2日至4月5日推出兒童搭乘免費、闖關活動，同時間也讓「香氛列車」上線營運。圖／新北捷運公司提供

新北 捷運

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