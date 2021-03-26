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台南長女古蹟當秀場 五行五色精靈加餐飲
台南市私立長榮女中今舉辦成果展，美容科、時尚造型科學生校園走秀，展現整體造型的功力；餐飲及觀光科學生則擺攤，邀請全校師生品嘗創意餐點。有學生用口罩結合鍊條做成中東風格的面紗，而為了響應全民救鳳梨行動，餐飲科師生更開發以鳳梨為食材的中西餐及創意飲調。
美容科美髮特招班，展現染、剪、吹技巧，擔任模特兒的學生，一年來不敢整理頭髮，就為了在成果展，完美呈現五顏六色的挑染效果；而全身的行頭，則運用廢紙、廢布、寶特瓶等素材手工創作。有的以中國風服飾呈現，臉上彩繪台灣梅花圖騰；中東風造型則用鍊條串成面紗，底下戴口罩，強調防疫也能很美麗。還有學生以五行金木水火土為概念，裝扮成代表性的精靈。學生走秀古蹟紅樓、林蔭大道，展現環保與國際教育的成果。
餐飲科及觀光科以創意市集呈現，請師生品嘗及評分。炒泡麵磚壓土司、湯圓口袋餅、泡芙甜甜圈，學生紛紛在口味及造型上玩創意，所用的食材，都是在地農特產。而為了響應全民救鳳梨行動，校方這兩周將鳳梨廣為運用在中餐、西餐及飲調課教學上，讓學生設計餐點。
西餐端出魚球佐鳳梨莎莎料理，飲調為西西里鳳梨咖啡氣泡飲，中餐則以竹筒飯為發想，融入五行五色飲食概念，用竹炭、桂花、咖啡、紅麴、蝶豆花等食材，做出色彩繽紛的鳳梨竹筒飯，打破一般人對竹筒飯的想像。
校長蔡玉敏表示，長女為教育部擇定的108新課綱前導學校之一，這次成果展，以「探索素養、創新實踐」為主題，展現新課綱多元學習的成果。新課綱的精神，就是讓學生連結生活，探索各種技能素養，除了讓學生跨群、跨科選修，也結合各國節慶、時事、流行趨勢等生活經驗，啟發學生的創意，與時俱進並與國際接軌。
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