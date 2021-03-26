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香格里拉飯店推「對號入住」 這天生日免費住一晚

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
香格里拉台北及台南遠東國際大飯店推出「對號入住」活動，只要是1971年4月23日與香格里拉酒店集團「同年同月同日」的壽星，就能在4月底前周一至周四期間免費入住台北或台南一晚。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供
香格里拉台北及台南遠東國際大飯店推出「對號入住」活動，只要是1971年4月23日與香格里拉酒店集團「同年同月同日」的壽星，就能在4月底前周一至周四期間免費入住台北或台南一晚。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供

香格里拉酒店集團為迎接50周年慶，香格里拉台北及台南遠東國際大飯店推出一系列住宿、餐飲等活動，只要是1971年4月23日與香格里拉酒店集團「同年同月同日」的壽星，就能在4月底前周一至周四期間免費入住台北或台南一晚。

香格里拉台南遠東國際大飯店指出，台灣區兩家飯店台北及台南遠東特別企畫「對號入住免費」活動，邀請與集團同年同月同日生的「1971年4月23日壽星」，在4月底前於周一至周四期間，可任選香格里拉台北或台南遠東飯店，須提前預約、並於入住時出示身份證件，即可免費入住豪華客房一晚。台北遠東豪華客房原價2萬1599元，台南遠東豪華客房原價1萬1319元，住宿皆不含早餐

同時，飯店更為4月壽星、或任一月份23日壽星推出住房優惠，即日起至4月30日前以官網最優惠的「優享價」預訂任一房型，再享最低85折優惠，還加碼客房升等、3000元飯店現金抵用禮券及加贈50點貴賓金環會獎勵積分等超值禮遇。

香格里拉台北與台南遠東飯店「遠東Café」自助餐廳也加碼推出期間限定5折同慶，台北預訂4月6日至29日周一至周四晚餐，前50組訂位可享5折超值優惠；台南預訂3月29日至5月31日周日至周四晚餐，8時後用餐5折。

香格里拉 酒店 早餐

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