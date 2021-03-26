「包租代管」房東可降稅四成 柯文哲：要讓租金枱面化

中央授權地方政府配合「包租代管」政策，房東可稅率減免地價稅、房屋稅，台北市政府現正研擬草案，未來配合「包租代管」房東可減免地價稅、房屋稅40%，金額上限不得超過1萬元。

對於「包租代管」可降房地稅？柯文哲上午參加交通會報前受訪時表示，那滿複雜的，媒體追問是否可抑制高租金？

柯文哲說，要讓租金枱面化，現在台灣的租屋市場都是地下的。

目前「包租代管」分為兩種，一種是公益性質，也就是房東把房子拿出來當社會住宅，透過都發局轉租給弱勢族群，這部分地價稅實質稅率僅剩0.6%，另一種則是透過包租代管公司，由專業者執行租賃業務，這次減免對象是後者，地價稅率約1.44%左右。

因中央公布租賃專法第18條授權地方政府實施稅率減免，目前有一些合格的包租代管公司如崔媽媽基金會、兆基物業，未來只要房東將物件交給這些包租代管公司管理、出租，就可減免地價稅、房屋稅，台北市的減稅幅度創新高，未來將達到4成。