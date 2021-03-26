網軍頭任悠遊卡總座 柯文哲：邱昱凱已經很久沒搞政治

被柯文哲暱稱為「小凱」的邱昱凱，曾是柯文哲網路宣傳大將，柯也承認邱是「網軍頭」。對於邱昱凱升任悠遊卡總經理，年薪300萬，對此，柯文哲上午主持市府交通會報時受訪表示，邱昱凱已經很久沒有搞政治，2018以後就很認真在做悠遊卡，他倒是覺得這升遷也滿正常，沒有什麼特別。

柯文哲說，「邱昱凱去那裡蹲點蹲了2年，人家說他的薪水，但這他早就有做處置」，後來台北市六大公司，農、漁、畜產還有花卉、悠遊卡、北捷公司，薪水都有統一規定，所以薪水就照台北市規定，至於公司治理、人才調動，尊重每個公司的董事。

柯文哲說，邱昱凱已經很久沒有搞政治，2018年以後就很認真在做悠遊卡，他倒覺得這升遷滿正常，沒有什麼特別。

媒體問柯文哲，邱退休當網軍頭？柯文哲說，邱現在很認真在做，今年過年還想出不發發財金，用QR，也是個創舉。