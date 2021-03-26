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交給專業的來 室內設計師爭取「室內設計技師」納國考
全國室內設計師爭取將「室內設計技師」納入專技國考類科，發起自行車環島連署活動，今上午到新北市府，新北市室內設計裝修商業同業公會前理事長鄭進生指出，目前室內裝修審查仍交由建築師，若能納入國考成為室內設計技師，讓室內裝修交給專業負責。
立法院2013年三讀通過專門職業及技術人員考試法修正草案，舉室內設計師等可辦理有關專門職業及技術人員的實質認定標準、認定程序等事項；前行政院長江宜樺2014年拍板推動「室內設計技師」制度，但至今仍未兌現。
中華民國室內設計裝修公會全國聯合會與台中市室內設計裝修公會，自19日發起自行車環島連署，呼籲政府重視業界心聲，加速完成專技國考新增室內設計技師類科，今邁入第7天並抵達新北市。
鄭進生說，台灣有多所大學都開設室內設計專業課，每年也有2000名相關領域學生畢業，但現行只有乙級技術士技能檢定，該證照形同高職學歷，等於否定邁入高等教育的室內設計專業。
鄭進生表示，目前室內裝修審查由建築師負責，因為目前沒有室內設計技師尚未有國考僅有乙級技術士，但室內裝修的專業是室內設計師，因此發起自行車環島連署，環島結束後就會把連署書交給行政院。
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