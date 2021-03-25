超過50年中和員山市場只剩3攤 改建臨時停車場

超過50年歷史的新北市中和區員山公有市場是老中和人購物、買菜共同回憶，如今卻環境老舊、客源流失，即便市府官網仍大力介紹，但其實只剩3攤營業，十分冷清。新北市府表示，預計明年2月改建為臨時收費停車場，民代則建議，長期應規畫多目標使用，引入公益設施。

中和員山路早年周邊工廠林立、外來人口眾多，為了服務當地購物需求，員山市場於民國58年應運而生，全盛期近60攤位；但隨周邊的現代賣場不斷增加，民眾轉往他處消費，員山市場也日益冷清。

仍在員山市場賣豬肉的楊小姐表示，民國97年時，市場約三分之二空間改為免費機車停車場，剩下攤販被集中到狹小空間繼續營業，加上環境老舊、髒亂，硬體設備缺乏維修，「根本沒人想來」，剩下的3間肉攤，現在只能改做加工肉品，再賣往其他地方。

新北市議員張志豪今邀集相關局處及員山里長藍國鐘會勘，經發局表示，今年底市場攤商契約期滿後將收回攤位，預計明年2月進行拆除，後續由交通局改建為臨時停車場。交通局說，建物拆除完成後，約2至4個月可完成停車場興建，將採收費管理，部分月租、部分臨停。

張志豪表示，市場活化案應分兩階段規畫，初步做為臨時停車場，長期則有賴立委江永昌協助爭取前瞻預算，將員山公有市場改建為結合托嬰、托幼、長照、里民活動中心的多目標使用大樓，才能將土地活化極大化。