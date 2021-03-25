平溪菁桐社區培養女力 婦女烘焙課學一技之長

新北市婦女大學平溪分校在菁桐社區營運至第四年，今年選擇以「烘焙課」培養在地女性的一技之長，為此菁桐社區透過善心捐助得來兩台全新烤箱及烘焙用具，區公所也特地為活動中心重新配電，並支持水電費用，讓偏鄉婦女在每周四的下午時段快樂學習，今(25)日大家製作瑞士捲，認真學習成果豐碩。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，婦女大學因為希望與在地觀光產業結合，不僅風景要整潔優美，食物也要好吃特別，為此今年3/11-5/20開設每周四12:30至15:30的烘焙班，很感謝新北市府為偏鄉提供講師費用，還有許多善心贊助讓社區能添購大大小小的烘焙器材，甚至有兩台全新烤箱，更感謝要不是有公所的協助，重新為活動中心配電，也很難讓課程圓滿辦下去。

平溪區公所主任秘書簡純楚表示，公所及菁桐社區都相當重視在地婦女的學習，除了活動中心的線路重配外，還有水電費用公所也一律贊助，今天特別與在地婦女一同做烘焙，平常超商可見的瑞士捲，原來做工繁複、竅門多，學員們大多第一次接觸烘焙，但上完第三堂課，只要材料夠個個都能製作戚風蛋糕，也展現偏鄉婦女無可限量的學習能力。