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淡水社區居民愛心滿滿 義賣捐12萬助弱勢

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區新市鎮社區拍賣愛心公益活動，義賣所得114800元，捐給新生活社會福利促進會。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新市鎮社區拍賣愛心公益活動，義賣所得114800元，捐給新生活社會福利促進會。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市鎮一處社區為讓住戶家中用不到但還能用的物品，可以進行義賣，社區文康委員會發起了義賣拍賣愛心公益活動，在3月20日當天在社區大門前舉辦，而義賣所得所得共有114800元，捐給新生活社會福利促進會，來幫助淡水北海岸的獨居長者弱勢。

新北市淡水區新市鎮社區號招社區600戶居民，募集了超過上千件物品，舉辦義賣拍賣活動，而活動發起人社區文康委員表示，為了要讓住戶家中用不到但還能用的物品，進行義賣最主要是這些所得，都會捐給新生活社會福利促進會，來幫助淡水北海岸的獨居長者弱勢。

蒙德里安社區文康委員張鴻君表示，當天活動參與的民眾非常踴躍，整個二手義賣攤位相當熱鬧，從中午活動開始，三個小時內，這些義賣品就銷售一空，義賣所得共有44150元，對於社區來說超乎預期，社區也感謝所有慷慨樂捐的住戶，以及愛心奉獻的志工。

主辦單位表示，這次連同晚上拍賣晚會活動，加上義賣的四萬多元，這次所得共有114800元，加上後來有住戶愛心購買流標品，就超過了12萬元，而這些都將會捐給新生活社會福利促進會，指定專款專用，要幫助在地的獨居長者弱勢，提供他們餐食。讓這次成功的公益活動，展現在地居民的熱情與愛心。

義賣 淡水

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