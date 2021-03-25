因應清明節掃墓 金山公所設服務站、管制交通

再過兩週就是清明節，金山區已經可以看到提前掃墓的人潮，為了確保假日掃墓的秩序與交通順暢，區公所於3月27日至3月28日，及4月2日至4月4日期間，共計5天辦理清明掃墓祭祖服務工作及墓區交通管制，為了解決停車問題，開放磺港路及磺清路兩側及金山青年活動中心提供免費停車服務，歡迎民眾多加利用。

金山區長廖武輝表示，為了維持公墓區域道路的交通順暢與秩序，公所與分局將於3月27、28日以及4月2至4日，五個假日設置6個管制點，包括中山路與中正路口入口處、文化二路往公墓入口處、金山青年活動中心正門往公墓路口入口處、磺清路往金山區清潔隊垃圾車停車場入口處、磺清路海巡崗哨對面路口入口處以及第一公墓A道路口往福緣納骨堂入口處，將不開放車輛進入，而管制時間也有些許不同，3月27日、3月28日、4月2日及4月3日上午7時至中午12時；清明節4月4日上午6時至中午12時。

設置管制點同時為了解決掃墓所需停車問題，公所也開放部分道路供民眾停車，協調位於公墓及納骨堂週邊的金山青年活動中心停車場開放掃墓民眾使用，並申請磺港路，含紅線路段，及磺清路兩側供掃墓民眾臨時停車，此外為了便民眾掃墓，公所也於公墓區設置2處服務站與7座流動廁所，而掃墓的相關資訊都可以上金山區公所官網查詢。