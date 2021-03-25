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新北交通大調查 民眾最困擾「車多易壅塞」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市汐止、淡水、林口等地區，每逢上下班時間或有交通意外時，就出現交通壅塞狀況。圖／報系資料照片
新北市汐止、淡水、林口等地區，每逢上下班時間或有交通意外時，就出現交通壅塞狀況。圖／報系資料照片

新北市汐止、淡水、林口等地區，每逢上下班時間或有交通意外時，就出現交通壅塞狀況，新北交通局針對交通環境民調，發現滿意度63%、不滿意25%，其中車多易壅塞為不滿意主因，新北交通局指出，有針對這3區進行改善，除提高大眾運輸外，也嘗試找出新路廊。

新北交通局去年底針對全新北15歲以上民眾抽樣調查，發現有62%仍以汽機車為交通工具、37%則使用大眾運輸，而針對新北用路環境不滿意處，以車多易壅塞為主占55.9%最高，其次才是號誌設計、交通違規。

新北交通局長鍾鳴時說，新北大眾運輸使用率比他縣市還高，但改善仍不嫌高，新北人口持續成長，道路卻很難成長，私人運具多也造成車多易壅塞問題，目前持續提升大眾運輸系統，並整理人行道，提供良好行走空間。

新北目前興建捷運外，今年要完成211所國小的通學路廊，去年也移除250處變電箱擴大人行道空間，今年還要完成180處，鍾鳴時指出，改善人行道提供良好行走空間，才會提升大眾運輸使用率。

家住汐止的王姓上班族說，只要一個車禍，就可能造成汐止地區交通大壅塞。另外林口、淡水的民眾，若林口交流道、台2線出現車禍事故，就會嚴重影響通勤時間，塞車就成為每天的日常。

鍾鳴時表示，汐止目前已分流計畫為主，包含同興路挖地下道穿越高速公路、國1增設汐止南下匝道，未來還會在尋找新路廊；淡水未來有淡江大橋、淡北道路，車流勢必出現轉移，目前還在檢討路網。

鍾鳴時指出，林口因分流困難，以提升大眾運輸為主，包含公路客運納入1280月票、預約跳蛙公車、興建林口轉運站，機捷票價也在爭取中，而林口交流道立體化、林口105市道，也都在爭取預算盼能順利興建。

林口 人行道

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