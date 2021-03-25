果菜市場改建非必要設施？ 北農澄清：沒有卡拉OK

北市萬大漁類及第一果菜批發市場進行改建，北市議員游淑慧認為改建案違反公共工程規定編預算，多項設施必要性遭質疑是為了消耗預算。對此，北市市場處表示，2015年就已編列先期規劃費2千萬元；北農也澄清，第一果菜市場不會有卡拉OK等規劃，但會有員工休息室，建置閱覽室或運動空間等，讓同仁調節身心。

市場處表示，第一果菜及魚類批發市場改建先期規劃費總計2千萬元，包含2015年到2016年單位預算900萬元及2016年動2支應1100萬元，而第一果菜及萬大魚類批發市場改建案於2019年5月10日召開第一次廉政平台會議，迄今已召開5次會議。

市場處說，魚類批發市場內規劃觀賞魚區、海洋生態教室，是為了照顧漁民生計，以觀光扶助漁業，以場地使用效率而言，批發市場為凌晨作業，使用時段約為8小時，營業時段過後即為閒置狀態，所以台北漁產公司將改建後的漁類批發市場以台北國際水產交易中心為目標進行規劃，除了達到以光觀扶助漁業目的外，亦可提升場地使用效率。

北農主秘路全利強調，第一果菜市場改建，並未規劃觀賞魚區、海洋生態教室、特色餐廳、中央廚房及卡拉OK；但會有員工休息室，建置閱覽室或運動空間等，讓同仁調節身心。

路全利表示，第一果菜市場改建規劃，將轉型為冷鏈多元批發市場，導入冷鏈物流系統約9300坪，包含冷藏庫4500坪、低溫卸貨區1800坪、果菜包裝中心3000坪。

路全利說，新建第一果菜市場將設方便採購車停放的大面積停車場，也結合社區發展、食農教育、觀光等多元性需求，規劃參觀步道、屋頂花園、食農教室等，注入產業文化、觀光等元素。