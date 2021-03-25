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老屋免費拉皮 新北這8條路月底開放申請

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
板橋區林家花園旁老舊建物原貌。圖／新北都更處提供
板橋區林家花園旁老舊建物原貌。圖／新北都更處提供

為提升城市美學，新北市府推動「主幹道沿線環境優化」，免費幫15年以上老屋拉皮，第二階段針對板橋、樹林、中和、永和及新莊等8條路段，3月31日起開放民眾申請。

城鄉局長黃國峰指出，第一階段已篩選板橋區縣民大道及林家花園周邊6處私有建築物作為示範標的，由市府主動整合、設計及施工，目前已有2處完工，2處施工中，2處細部設計中，將於今年度陸續完工。

城鄉局表示，為了擴大民間參與，第二階段指定板橋府中路、文昌街、北門街、文化路、樹林鎮前街、永和永和路二段、中和景平路及新莊中正路等8路段，由民眾自主完成整合後，3月31日起向市府申請，後續由市府免費設計、監造及施工，計畫至明年底，經費共1億元用完為止。

都更處長張壽文說，第二階段受理申請範圍位於捷運及火車站周邊、主要道路及景觀軸線、重要交通節點或古蹟等周邊道路兩側第一排私有合法建築物，日前已寄發傳單通知範圍內住戶參加說明會，詳細受理資格及規定可至新北市政府都市更新處網站宣導專區查詢( http://www.uro.ntpc.gov.tw )。

另有民眾擔心，未來外牆施作完畢若漏水該找誰負責，且鐵窗、廣告招牌甚至違建都需拆除。都更處回應，外牆保固期為5年，平時仍須所有住戶協助維護管理。

都更處總工程司李擇仁說，第一階段推行時遇到整合困難，但最後完工都獲得住戶高度評價，因此續推第二階段8個路段，欲申請的住戶可先行整合，都更處將依據改善計畫評分表，由高至低選擇數件免費執行。

板橋區林家花園旁老舊建物拉皮後現況。本報資料照片
板橋區林家花園旁老舊建物拉皮後現況。本報資料照片

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