第一果菜市場改建 委員憂停車格多、公共空間不足

台北市都市計劃審議委員會今天通過萬大漁類及第一果菜批發市場改建案，不過部分委員對停車格數量、頂樓綠化空間人流導入與疏散有疑慮，最後要求市場處提出交通管理計畫、防災計畫便通過該案，後續環差和消防公安通過後，即可向建管處申請核發建照。

市場處在新建市場內規畫設置2478格汽車停車位，機車位另外設置1千格，堤外道留下220格汽車停車位，以及200格公共停車格。委員鍾慧諭表示，堤外停車場下午就有500多輛車、晚上變成1千多輛，有一半以上的車子下午就停了，果菜市場車輛進出量並不多，應該要以停留車輛來評估車流，而非進出車輛；曾任都發局長的委員許阿雪擔心太多停車格會變成蚊子館。

委員賴怡成直言聽了報告「很無奈」，他希望一樓能夠有更多開放空間供市民使用，但報告中還是沒看見改善。另外，有委員認為該案公共性較少，希望可以多一些公共空間和功能，少了幾個車位就能增加公共性，而頂樓綠化空間，盼能有效導入與疏散人潮，可建置電梯或手扶梯。

市場處副處長高群荐回應，批發市場主要是做交易和零批，有大量集中貨物的求，現場有許多承銷人，是全國主要的批發市場，需要很大的拍賣與卸貨空間，因此無法調整一、二樓面積，所以才把公共空間往頂樓移。

交通局表示，漁類、果菜市場有各種車輛進出，目前大部分車輛都停在堤外，最高需求是凌晨4點到5點之間，有1300多輛，另外承銷商也會開小客車，不一定是小貨車批貨，凌晨3點也有600多輛停著，因為部分承銷商送完貨還會把車停回市場，目前車格數量都是依照實際需求規劃。

最後會議主席、都發局副局長羅世譽表示，市場處訂定交通管理計畫，包括停車場的收費方式、非尖峰時段的空間利用，提交通局審核，以及防災計畫到消防局，說明如何導入和疏散在頂樓公共空間的人潮。