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新北市辦校園廣告人創意影片徵件 比賽獎金達54萬
新北市新聞局為鼓勵青年影像創作，今日在市府舉辦「2021新北校園廣告人創意影片徵件活動」起跑記者會，這次比賽總獎金高達54萬。此次新聞局除邀請偉門智威、聯廣傳播集團、電通MB、雪芃廣告及華苑映創打造專業影像工作坊合作，還找來新生代導演尹國賢及「社群教母」張嘉玲加入，預期將帶給參賽學生更多不同的創意激盪。
今日記者會以開箱猜題的趣味互動方式，帶出今年徵件題目，包括全台最大的滑梯主題樂園「熊猴森樂園」、與青年相關的「青年就業三箭」，以及近年力推的「新北女力」等，期透過年輕人的視角翻轉影像敘述的框架，讓更多人認識新北新生活。
新北校園廣告人總獎金達54萬元，比賽分為三個階段，初選影音履歷(內容須含團隊介紹、拍攝主題、企劃構想等)擇優選出30組進入複選面試，比照廣告公司提案模式，選出12組入圍影像工作坊，提供每組2萬元拍攝基金。
此次比賽將選出前三名及評審特別獎、社群行銷獎各1名，前三名獎金分別為15萬、8萬及5萬，評審特別獎與社群行銷獎之獎金各1萬元。另外，獲獎團隊更有機會至廣告公司實習。
新聞局長蔣志薇表示，新北校園廣告人活動今年是第五年，同時也是新北市升格滿十年，人口突破403萬人，在各項公共建設方面都有重大進展，具有國際城市的規模，此次以「新北新生活，由你來開箱」為主題，邀請青年學子一起開箱新北政策。
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