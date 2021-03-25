快訊

蘇花公路6死事故 運安會爆：遊覽車座椅少兩顆螺絲

超好拍！北市文化局推薦3處療癒系藝文館大公開

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍，重生後的老屋成為一處療癒的藝文空間。記者潘才鉉／攝影
去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍，重生後的老屋成為一處療癒的藝文空間。記者潘才鉉／攝影

疫情延燒一年多，台北的旅行景點都去過了嗎？北市文化局推薦台北市三處日治時代建築，古蹟製茶廠「新芳春茶行」、全台唯一琴博物館「台北琴道舘」、松山療養所所長宿舍「靜心苑」，可趁假日規劃療癒人心的藝文館所之旅，民眾可以趁假期空檔前往，藉由音樂、茶藝和美食洗滌身心靈。

1934年建造的「新芳春茶行」，在當年即是住商混和的街屋式建築、三開間三進三層樓的格局氣勢非凡；時至今日，新芳春茶行仍然保留最原始的面貌，甚至大稻埕名匠郭三川的泥塑作品，也能在茶行外牆的山頭上看見。

新芳春茶行副館長葉世瀚表示，參觀新芳春茶行時，還能了解早年茶業在臺灣的發展史，在原來的茶葉精製空間，展示古老的篩茶、切茶等機具，以及烘茶的焙籠，讓前來的民眾能了解茶葉生產運作的過程，頗有寓教於樂的意義。

去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍，重生後的老屋成為一處療癒的藝文空間。不僅建築物本身具有歷史意義，來到這裡可以拍出一系列美照，還能點上甜品、茶點，若是用餐時間造訪，也能享用養生餐食。

館方表示，接手經營之後用心營運，比如在庭院日式水池，規劃循環系統後養鯉魚，讓造訪的民眾可以靜心欣賞；在館內也強調五感的療癒，館內也經常舉辦書畫、音樂、插花或茶藝等課程或講座。

「台北琴道館長」齊東街一帶的日式宿舍群建於1930年代，形式為傳統日式建築住宅，其中位於53巷的台北琴道館，為格局最完整的宿舍。

台北琴道館長袁中平表示，透過琴道館免費參觀的場域，吸引更多人來聽琴，在琴道館裡有古琴體驗課、書法、武學以及茶道等等的文藝課程講座，讓民眾可以有簡單接觸古文化藝術的管道。

日式建築 宿舍

延伸閱讀

柯文哲：北市水費沒有比較便宜

北市松山區路口BMW轎車與鳴笛救護車碰撞車禍 4人送醫

北市都更免拆屋！撫遠街整宅推「公辦整維」

落實防墜落政策 北市即起加強高空搭乘設備安檢

相關新聞

網瘋傳北捷天龍國設計 狂酸通往九又四分之三月台？

網路瘋傳一張台北捷運大安站的樓梯照片，大安站一處大廳往出口樓梯，中間設計鐵欄杆扶手，若有民眾從樓梯左側上樓，恐被擋住無法...

新北交通大調查 民眾最困擾「車多易壅塞」

新北市汐止、淡水、林口等地區，每逢上下班時間或有交通意外時，就出現交通壅塞狀況，新北交通局針對交通環境民調，發現滿意度6...

果菜市場改建非必要設施？ 北農澄清：沒有卡拉OK

北市萬大漁類及第一果菜批發市場進行改建，北市議員游淑慧認為改建案違反公共工程規定編預算，多項設施必要性遭質疑是為了消耗預...

老屋免費拉皮 新北這8條路月底開放申請

為提升城市美學，新北市府推動「主幹道沿線環境優化」，免費幫15年以上老屋拉皮，第二階段針對板橋、樹林、中和、永和及新莊等...

第一果菜市場改建 委員憂停車格多、公共空間不足

台北市都市計劃審議委員會今天通過萬大漁類及第一果菜批發市場改建案，不過部分委員對停車格數量、頂樓綠化空間人流導入與疏散有...

新北市辦校園廣告人創意影片徵件 比賽獎金達54萬

新北市新聞局為鼓勵青年影像創作，今日在市府舉辦「2021新北校園廣告人創意影片徵件活動」起跑記者會，這次比賽總獎金高達5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。