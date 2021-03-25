超好拍！北市文化局推薦3處療癒系藝文館大公開

疫情延燒一年多，台北的旅行景點都去過了嗎？北市文化局推薦台北市三處日治時代建築，古蹟製茶廠「新芳春茶行」、全台唯一琴博物館「台北琴道舘」、松山療養所所長宿舍「靜心苑」，可趁假日規劃療癒人心的藝文館所之旅，民眾可以趁假期空檔前往，藉由音樂、茶藝和美食洗滌身心靈。

1934年建造的「新芳春茶行」，在當年即是住商混和的街屋式建築、三開間三進三層樓的格局氣勢非凡；時至今日，新芳春茶行仍然保留最原始的面貌，甚至大稻埕名匠郭三川的泥塑作品，也能在茶行外牆的山頭上看見。

新芳春茶行副館長葉世瀚表示，參觀新芳春茶行時，還能了解早年茶業在臺灣的發展史，在原來的茶葉精製空間，展示古老的篩茶、切茶等機具，以及烘茶的焙籠，讓前來的民眾能了解茶葉生產運作的過程，頗有寓教於樂的意義。

去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍，重生後的老屋成為一處療癒的藝文空間。不僅建築物本身具有歷史意義，來到這裡可以拍出一系列美照，還能點上甜品、茶點，若是用餐時間造訪，也能享用養生餐食。

館方表示，接手經營之後用心營運，比如在庭院日式水池，規劃循環系統後養鯉魚，讓造訪的民眾可以靜心欣賞；在館內也強調五感的療癒，館內也經常舉辦書畫、音樂、插花或茶藝等課程或講座。

「台北琴道館長」齊東街一帶的日式宿舍群建於1930年代，形式為傳統日式建築住宅，其中位於53巷的台北琴道館，為格局最完整的宿舍。

台北琴道館長袁中平表示，透過琴道館免費參觀的場域，吸引更多人來聽琴，在琴道館裡有古琴體驗課、書法、武學以及茶道等等的文藝課程講座，讓民眾可以有簡單接觸古文化藝術的管道。