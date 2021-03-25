北農：第一果菜市場改建 冷鏈多元現代化為方向
台北農產公司今天表示，改建中的第一果菜批發市場並未規劃觀賞魚區、海洋生態教室及卡拉OK等，是朝向設置成冷鏈多元的現代化批發市場為方向。
媒體報導第一果菜市場改建後，將設觀賞魚區、海洋生態教室等。北農對此發布新聞稿指出，第一果菜市場改建，並未規劃觀賞魚區、海洋生態教室、特色餐廳、中央廚房及卡拉OK。
北農表示，第一果菜市場改建案去年2月正式啟動，中繼市場等相關設施近期陸續完工，今年3月21日進行辦公室搬遷，並利用隔天休市日，安裝電話及電腦等設施，市場改建進度都按照規劃期程進行。
北農指出，第一果菜市場改建規劃，將轉型為冷鏈多元批發市場，導入冷鏈物流系統約9300坪，包含冷藏庫4500坪、低溫卸貨區1800坪、果菜包裝中心3000坪。
北農表示，冷鏈物流系統可確保銜接農產品不斷鏈，減少農產品運輸過程損耗，全面提升品質，增加農民收入。
北農指出，第一果菜市改建並規劃分級包裝三化，分別為包裝規格標準化、省工搬運棧板化、物流運輸國際化，並加強機械化搬運及改善到貨結構。
北農表示，新建第一果菜市場將設方便採購車停放的大面積停車場，也結合社區發展、食農教育、觀光等多元性需求，規劃參觀步道、屋頂花園、食農教室等，注入產業文化、觀光等元素。
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