柯文哲：北市水費沒有比較便宜

立委何欣純指台北市與其他縣市的水費級距不同，經濟部長王美花答應提相關分析。台北市長柯文哲今天表示，北市水費沒有比較便宜，並說北水和台水可以訂一樣標準。

民進黨立委何欣純日前在立法院經濟委員會提到，台北市與其他縣市的水費級距不同，經濟部長王美花答應將於2週內提出相關分析，並進一步檢視台北自來水事業處、台灣自來水公司內容。

水費相關議題，柯文哲今天出席里長座談，被媒體堵訪時表示，台北市水費沒有比台水便宜，民生用水是必需品，採最低價不需要漲價，可是用水大戶就要發展節水措施，藉此給一點壓力，所以採用差別費率。

柯文哲24日在臉書發文表示，一般家庭每月用水在20度以下的維持每度5元，不調整約占6成；超過後逐步往上調漲。最高級距是每月超過1000度的大用水戶，從原先的每度7.6元調漲到20元，每度漲近3倍。

調整後，北水一般20口徑用戶，平均每月水價（基本費+用水費）是20度168元、台水則是204元。109年平均北水售水單價約11.11元、台水售水單價約10.96元，北水大用戶平均水價在104年時約為6.85元，109年約為16元，台北的水價不但不像立委所說的比較便宜，大用戶的「平均水價」，已漲了超過2倍。